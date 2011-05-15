مشکلات عباس آباد محمدشهر بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد صبح یکشنبه با بیان این مطلب در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات محله عباس آباد محمدشهر در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر مردم این محله در رابطه با تحویل آبرسانی خصوصی به شرکت آبفای استان برای نحوه محسابه قبوض با مسائلی مواجه هستند که در نشستی با حضور مسئولان فرمانداری و معتمدین مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: تعیین نرخ آب بهای شهری و بدهکاریهای مردم طی سالهای گذشته اهم معضلی است که با شرکت آبفای استان به وجود آمده است.

این مسئول با اشاره به اینکه رفع این معضل نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی است، عنوان کرد: با ورود این هیئت کارشناسی می توان نسبت به رفع مسائل و مشکلات مردم عباس آباد اقدام کرد.

تغییر نام مدرسه شهدای غزه مطالبه مردمی است

تغییر نام مدرسه شهدای غزه عباس آباد محمدشهر دیگر خواسته ای بود که از سوی معتمدین محله عباس آباد محمدشهر مطرح شد.

ایران نژاد در این رابطه یادآور شد: محله عباس آباد محمدشهر در طول انقلاب 24 شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده است که باید برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا و تکریم خانواده آنان دقت بیشتری صورت گیرد.

وی گفت: تغییر نام مدرسه به نام شهدای عباس آباد مطالبه معقولی است که می تواند تکریم واقعی از خانواده شهدای این محله به شمار رود.

گفتنی است در این نشست که با حضور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به مسائل و مشکلات متعدد مردم رسیدگی و مصوباتی نیز به منظور رفع معضلات در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار گرفت.