به گزارش خبرنگار مهر مجید هدایت امروز دوشنبه در چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل، با اشاره به تحولات رخ داده در صنایع فراساحل کشور و با تاکید بر اینکه تخصصی ترین دستگاهها در این بخش هم اکنون در کشور وجود دارد اظهار داشت: در حوزه فناوری نیز این بخش به خودکفایی صنعتی رسیده و پیشرفت مطلوبی داشته است .

هدایت با تاکید برنیاز به آموزش منابع انسانی و دروس دانشگاهی در حوزه مدیریت و توسعه صنایع فراساحل به پروژه فاز 14 پارس جنوبی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آن فعال است اشاره کرد و گفت: هم اکنون در بخش فراساحل در قالب یک مشارکت و برای اولین بار 8 عضو به عنوان شرکای اصلی وارد کنسرسیوم شدند که 3 عضو آن در حوزه فراساحل فعال بوده و کنار یکدیگر عمل می‌کنند و 5 عضو آن در حوزه خشکی عمل می کنند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه بر ساخت دو فاز پارس جنوبی در 35 ماه تاکید شده است ادامه داد: در حوزه زیرساخت نیز توفیقات مختلفی داشتیم اما مسئولیت‌های خود را انجام نداده ایم. امروز نیاز به حداقل 25 دکل دریایی همزمان برای اجرای پروژه‌ها احساس می شود که یک دکل دریایی در بازار فعلی بین 150 تا 200 میلیون دلار قیمت دارد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: در فازهای 1، 6، 7، 8، 9، 10، 14، 17 و 18 پارس جنوبی در حوزه دریا و فراساحل، شرکت‌های بزرگ دریایی شکل گرفت که به عنوان یک قطب با خود‌کفایی و تکمیل زنجیره فعالیت‌های خود را انجام دادند.