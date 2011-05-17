سیگاریها از تحصیل محروم می شوند/ جزئیات شیوه نامه انضباطی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه افراد سیگاری در وزارت بهداشت استخدام نمی‌شوند گفت: دانشجویان پزشکی که سیگار مصرف می کنند از ادامه تحصیل محروم می شوند.

وی با اشاره به هفته مبارزه با دخانیات گفت: قوانین مبارزه با دخانیات در کشور به خوبی مصوب شده است اما دستگاههای نظارتی باید در این زمینه فعالتر شوند و با افراد خاطی برخورد کنند و دانشجویان رشته های پزشکی که استعمال دخانیات داشته باشند از تحصیل محروم می شوند.

وزیر بهداشت سال گذشته نیز در آستانه هفته مبارزه با دخانیات نسبت به افزایش تعداد دانشجویان دختر که به استعمال سیگار روی آورده اند، هشدار داده بود.

دکتر سید مهدی طیبی تفرشی - دبیر سابق شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بندهای مربوطه به ممنوعیت مصرف سیگار و مواد دخانی در محیط دانشگاهها و اجرای تنبهیات در این حوزه گفته بود: در شیوه نامه جدید اجرایی انضباطی دانشجویان استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط یعنی هر فضایی که به دانشجو و دانشگاه مرتبط باشد تخلف اخلاقی محسوب می شود.

وی اضافه کرده بود: در صورت ارتکاب دانشجویان به این تخلف در مرحله اول بندهای 2 تا 5 شیوه نامه اجرایی که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده است اعمال می شود و در صورت تکرار تا بند 12 که در نهایت به دو ترم محرومیت (تعلیق) می انجامد قابل تشدید است.

طیبی یادآور شده بود: این شیوه برای کلیه دانشجویان دختر و پسر اجرا می شود و تفاوتی نیز میان دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت یا علوم وجود ندارد.

همچنین بر اساس یکی از آخرین تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقات و کنترل دخانیات در سال 89، 75 درصد افراد سیگاری در سنین زیر 20 سال سیگار کشیدن را آغاز می کنند و تحقیقات انجام شده در مورد میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان کشور نشان می دهد میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان 16 درصد است.

بر اساس این تحقیق میزان مصرف سیگار در دانشجویان پسر 25 درصد و در دانشجویان دختر 6 درصد است و میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان پزشکی نسبت به سایر رشته ها بیشتر است.

در مطالعه دیگری که بیش از یک هزار نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند یک هزار و 66 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرسشنامه‌ای را تکمیل کردند که نتایج نشان داده 3/16 درصد آنها سیگاری هستند که از این تعداد 4/25 درصد مذکر و 5 درصد مونث بوده اند.

بخشهای دیگری از نتایج این مطالعه نشان می دهد دانشجویان پسر به اندازه جامعه عمومی ‌سیگار می‌کشند و دانشجویان دختر در مقایسه با آمار نسبت به زنان جامعه عمومی ‌بیشتر سیگار می‌کشند. همچنین با توجه به یافته ها مشخص شده است میزان استعمال دخانیات طی دوره تحصیل دانشگاه به ‌نحو معنی‌داری افزایش می ‌یابد.

بر اساس شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی که به تمام دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است، استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط جزء بند رسیدگی به تخلفات اخلاقی قرار می گیرد. متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 2 تا 5 محکوم می شود و در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است.

تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان اعمال می شود: