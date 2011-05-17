به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ضیاء الدین نورالدینی با گرامیداشت 27 اردیبهشت ماه؛ روز ارتباطات و روابط عمومی، جریان‌سازی را یکی از وظایف مهم و کلیدی روابط عمومی‌های دانست و افزود: روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند با جریان‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع درباره فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، جامعه را در جریان اقداماتی که توسط دولت در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد، قرار دهند.



دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: روابط‌عمومی‌ها باید با تعامل دوسویه مطالبات و نظرات مردم را به مسئولان منتقل کرده و در عین حال تبیین کننده تصمیم‌گیری ها و مصوبات دولت و دولتمردان برای مردم باشند.



وی در ادامه ارتقای کشور را در گرو تعامل سازنده دولت، مردم و کارگزاران دانست و افزود: روابط عمومی ها نقش مهمی در ایجاد این تعامل دارند که در این راستا دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، ضمن برقراری ارتباط با روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، سعی در هماهنگی بیشتر در پوشش عملکرد و تلاش‌های دولت در بخش‌های مختلف دارد.



دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر این که مردم تاکنون بهترین حامیان دولت بوده اند و هستند اظهار داشت: حمایت و پشتیبانی مردم سرمایه‌ بزرگی برای خدمتگزاری محسوب می شود.



وی تصریح کرد: به دلیل نقش مهم اطلاع رسانی درباره فعالیت ها و تلاش های دولت دولت، شورای اطلاع رسانی دولت بنابر وظیفه ای که دارد همواره و به طور مستمر و منظم با تشکیل جلساتی ضمن بحث و تبادل نظر درباره نحوه اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت ها و خدمات دولت، سعی می کند تا نظرات مردم و کارشناسان درباره برنامه ها و طرح های اجرا شده توسط دولت را به مسئولان کشور منعکس کند.



دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با تبریک سالروز افتتاح پایگاه اطلاع رسانی دولت و همچنین سامانه پیامک اطلاع رسانی دولت (پاد)، ایجاد این دو سامانه را در راستای ارتباط متقابل مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: در پایگاه اطلاع رسانی دولت اخبار و گزارش های مربوط به فعالیت ها، برنامه ها، مصوبات، اقدامات در دست اجرا و طرح هایی که قرار است از سوی دولتمردان اجرایی شود، برای اطلاع گروه های مختلف مردم، انعکاس می یابد تا هم مردم بتوانند در جریان امور جاری کشور قرار گیرند و هم دولت بتواند از این طریق مردم را در جریان کلیات و جزییات فعالیت های خود قرار دهد.



نورالدینی در ادامه گفت: پایگاه اطلاع رسانی دولت با نشانی www.Dolat .ir تنها مرجع رسمی انعکاس اخبار، بخشنامه ها، قوانین، لوایح، مصوبات و تصمیمات هیئت وزیران است.



به گفته وی، آخرین اخبار از برنامه ها و سفرهای رئیس جمهور، مواضع و دیدگاه های سخنگویان دولت، وزرا، معاونان رئیس جمهور و مسئولان کشور، سفرهای استانی و پاسخ به شبهات رسانه ها از مهمترین بخش های پایگاه اطلاع رسانی دولت است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت همچنین با اشاره به کارکردهای سامانه پیامک اطلاع رسانی دولت(پاد) از جمله نظرسنجی و دریافت نظرات مردمی، گفت: ارسال اخبار و برنامه های دولت از طریق شماره 60006600 برای کاربران متنوع از جمله مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، اصحاب رسانه ها و دیگر گروه های علاقه مند به دریافت اخبار مهمترین وظیفه سامانه پاد است.



نورالدینی با بیان این که خدمات سامانه پاد به صورت رایگان ارائه می شود افزود: همه افرادی که علاقه مند به دریافت پیامک از این سامانه هستند می توانند مشخصات خود را به شماره 60006611 ارسال کنند.