به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن ارائه گزارشی از پروژه‌های افتتاحی و طرح‌های به بهره‌برداری رسیده استان در هفته دولت که بیانگر بخشی از تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات به مردم شریف استان است، بر ضرورت تداوم حمایت‌های اعتباری دولت و سازمان برنامه و بودجه از پروژه‌های شاخص و اولویت‌دار استان تاکید کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات استان، تأمین و تخصیص بموقع اعتبارات پروژه‌های عمرانی مهم و اولویت‌دار بویژه طرح‌هایی است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در این راستا، انتظار می‌رود با حمایت سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های مهم راهسازی استان از جمله بزرگراه‌ دالکی به کنارتخته، طرح‌های بیمارستانی و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و همچنین طرح‌های تأمین منابع آب از قبیل سد دالکی با اولویت، تخصیص یابد.

زارع تصریح کرد: انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردی هدفمند در تخصیص منابع، پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند در اولویت تأمین اعتبار قرار بگیرند چراکه تکمیل این طرح‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، علاوه بر جلوگیری از طولانی شدن روند اجرا و افزایش هزینه‌های ناشی از تاخیر، زمینه بهره‌مندی سریع‌تر مردم از خدمات و منافع پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن قدردانی از استاندار بوشهر بدلیل پیگیری و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان بر اهمیت تداوم این اقدامات در راستای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعتباری موجود برای تکمیل پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان، دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجه، با همه چالش‌های موجود و محدودیت‌های اعتباری، قول مساعد داد.