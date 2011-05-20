جزئیات کشف نفت در میدان گازی خیام/ احتمال کشف ذخایر عظیم نفت در عسلویه

سیدمحمود محدث در گفتگو با مهر با اشاره به کشف یک لایه جدید نفتی در میدان گازی خیام، گفت: حجم ذخایر نفت درجای این میدان گازی 758 میلیون بشکه برآورد می شود که با در نظر گرفتن نفت بشکه ای 80 دلار ارزش اقتصادی این سازند جدید نفتی بیش از 13 میلیارد و 600 میلیون دلار می رسد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه نفت اکتشافی در این سازند سبک و دارای درجه ای.پی.آی 35 است، تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد در این میدان امکان تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت خام وجود دارد.

وی با اعلام اینکه حدود 22 درصد از این ذخایر نفتی میدان خیام قابل استحصال بوده و از این رو حجم نفت قابل استحصال معادل 170 میلیون بشکه خواهد بود، اظهار داشت: این میدان نفت خشکی در حاشیه خلیج فارس و در 30 کیلومتری غرب بندر مقام قرار دارد .

این مقام مسئول با تشریح روند کشف نفت در این میدان خیام، توضیح داد: از سال 1387 مطالعات جدیدی در سازندهای میدان گازی خیام انجام گرفت که در نهایت با انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی اطلاعات جدید زمین شناسی در این منطقه حاصل شد.

محدث با بیان اینکه سال 1388 حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در میدان گازی خیام آغاز شد، تبیین کرد: با حفر یک حلقه چاه در عمق چهار هزار و 435 متری وجود ذخایر اقتصادی و تجاری نفت خام محرز شد.

احتمال کشف ذخایر عظیم نفت در عسلویه

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه هم اکنون در میدان خیام سه لایه هیدروکربوری شناسایی شده است، افزود: در سازند کنگان ذخایر گاز طبیعی، در سازند دالان پایینی نفت و در سازند بالایی ذخایر گاز شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه کشف نفت در یک میدان گازی تاکنون سابقه نداشته و یک کشف استثنایی به شمار می رود، گفت: در 40 تا 50 مخزن هیدروکربوری این منطقه تاکنون فقط گاز طبیعی کشف شده است و بر این اساس یک طرح جدید اکتشافی برای بررسی سازندهای هیدروکربوری در این منطقه تعریف شده است.

این مقام مسئول از احتمال کشف ذخایر قابل توجه نفت خام در سواحل شمالی خلیج فارس و منطقه عسلویه در آینده ای نزدیک خبر داد و ادامه داد: کل هزینه اکتشافی برای کشف نفت در میدان گازی خیام حدود 30 میلیون دلار بوده است.

به گزارش مهر، سال گذشته میدان جدید گازی خیام با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در عمق چهار هزار و 660 متری در حاشیه خلیج فارس و شرق بندر عسلویه کشف شد.

ذخایر گاز طبیعی میدان خیام حدود 260 میلیارد متر مکعب (معادل 9 تریلیون و 80 میلیارد فوت مکعب) برآورد می شود و بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود 80 درصد ذخایر گاز طبیعی این میدان قابل استحصال است و از این رو 210 میلیارد متر مکعب گاز میدان قابل برداشت خواهد بود.



حجم ذخایرمیعانات گازی میدان خیام را 218 میلیون بشکه بوده که حدود یکصد میلیون بشکه از ذخایر میعانات این میدان جدید قابل برداشت خواهد بود.



مطابق با اعلام مسئولان شرکت ملی نفت ایران ارزش گاز طبیعی و میعانات گازی میدان خیام بیش از 50 میلیارد دلار برآورد می شود.



میدان گازی خیام با حفاری 18 تا 21 حلقه چاه پتانسیل تولید گاز طبیعی حداقل برای یک دوره 25 ساله را دارد، به طوری که با حفاری چاههای لازم توصیفی و توسعه ای امکان تولید روزانه حدود 24 میلیون متر مکعب (معادل تولید یک فاز پارس جنوبی) گاز طبیعی وجود دارد.



وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بود: با در نظر گرفتن ارزش 60 دلاری برای هر بشکه میعانات گازی و 20 سنتی هر مترمکعب گاز استحصالی، ارزش این اکتشاف جدید را بیش از 50 میلیارد دلار برآورد می شود.