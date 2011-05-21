۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۷

بیانات رهبر فرزانه انقلاب نقشه راه بسیج دانشجویی است

گرمسار - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان سمنان با اشاره به ترفندهای مختلف دشمنان در ضربه زدن به نظام اسلامی گفت: بیانات رهبر فرزانه انقلاب نقشه راه بسیج دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، محمدرضا امینی عصر شنبه در بازدید از دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های شهرستان گرمسار در جمع دانشجویان این دانشگاه ها افزود: توجه به بیانات رهبر انقلاب نقشه راه بسیج دانشجویی و راه برون رفت از بسیاری از مسائل پیچیده و دشوار است.

به گفته وی، تحولات عظیمی که در سطح داخلی و خارجی به ویژه در منطقه در حال رخ دادن است از مقوله جنگ نرم است.

وی با بیان اینکه در عرصه نبرد نرم هیچ خاکریز و محدوده‌ای نیست، گفت: در مقابله با جنگ نرم دشمنان با وضعیت پیچیده‌ای رو به رو هستیم.

امینی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر حوادث و فتنه‌های گوناگون از ابتدای انقلاب تاکنون تاکید کرد: پیشرفتهای علمی، فناوری، فرهنگی و سیاسی امروز ایران مرهون این ایستادگی و در راس آن رهبری‌های رهبر فرزانه و حکیم انقلاب است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان سمنان مطرح شدن ایران در عرصه‌های مختلف جهانی را علت بسیاری از خصومتهای دشمنان دانست و گفت: آسیب به مبانی فکری و اعتقادی ملت به ویژه قشر دانشجو از اهداف اصلی اقدامات دشمن است که باید برای مواجهه با آن دانشجویان بسیجی آمادگی لازم را کسب کنند.

وی توجه به مسائل روز و احساس مسئولیت را از ضروریات بسیج دانشجویی دانست و تاکید کرد: راه حل بسیاری از مسائل پیچیده توجه دقیق و کافی به بیانات رهبر معظم انقلاب است که گاه لازم است چندین بار آنها را مرور کنیم.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان سمنان بیان کرد: تمام برنامه ریزی‌ها در بسیج دانشجویی براساس گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است.

امینی تحلیل و تفسیر بیانات رهبری و استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و استعدادها را راه حل خروج از روزمرگی دانست و اضافه کرد: تقویت و گسترش حلقه‌های صالحین و برنامه ریزی دقیق برای فعالیتها موجب شکوفایی ظرفیتهای بزرگ بسیج دانشجویی است.

کد مطلب 1317197

