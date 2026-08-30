به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل به همراه جمعی از پیشکسوتان و فعالان جامعه ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل دیدار و گفتوگو کردند.
فرماندار اردبیل در این نشست با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع امکانات ورزشی اظهار کرد: بستر فعالیت ورزشی برای گروههای سنی مشخص در مناطق کمبرخوردار بهصورت رایگان فراهم شده است و این امر فرصتی ارزشمند برای شناسایی، پرورش و توانمندسازی استعدادهای نهفته ورزشی در سطح شهرستان به شمار میرود.
قلندری با تبیین جایگاه والای ورزشکاران و پهلوانان در جامعه تصریح کرد: تکریم و حمایت از ورزشکاران نباید صرفاً به دوران قهرمانی محدود شود، بلکه این قشر پس از دوران قهرمانی نیز نیازمند توجه و پشتیبانی هستند تا تجارب و ظرفیتهای آنان در مسیر توسعه ورزش و خدمت به جامعه به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای موجود در شهرستان افزود: استفاده شایسته از توانمندیهای قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی نقشی اساسی در ارتقای نشاط اجتماعی و پیشرفت ورزش منطقه دارد.
فرماندار اردبیل همچنین اداره ورزش و جوانان شهرستان را مکلف کرد تا با تدوین برنامههای مدون و کاربردی در حوزه استعدادیابی، توانمندسازی ورزشکاران و گسترش زیرساختها در مناطق مختلف، گامهای مؤثری برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان اردبیل بردارد.
در این دیدار، حاضران نیز بر ارتقای سطح تعامل میان متولیان ورزش، پیشکسوتان و فعالان این عرصه و استمرار حمایتها از قهرمانان و استعدادهای نوظهور تأکید کردند.
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