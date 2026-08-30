  1. استانها
  2. اردبیل
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

ضرورت توجه ویژه به توسعه ورزش در مناطق کم‌برخوردار اردبیل

ضرورت توجه ویژه به توسعه ورزش در مناطق کم‌برخوردار اردبیل

اردبیل - فرماندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ورزش در مناطق کم‌برخوردار از رایگان شدن خدمات ورزشی برای گروه‌های سنی مشخص در این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل به همراه جمعی از پیشکسوتان و فعالان جامعه ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل دیدار و گفت‌وگو کردند.

فرماندار اردبیل در این نشست با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع امکانات ورزشی اظهار کرد: بستر فعالیت ورزشی برای گروه‌های سنی مشخص در مناطق کم‌برخوردار به‌صورت رایگان فراهم شده است و این امر فرصتی ارزشمند برای شناسایی، پرورش و توانمندسازی استعدادهای نهفته ورزشی در سطح شهرستان به شمار می‌رود.

قلندری با تبیین جایگاه والای ورزشکاران و پهلوانان در جامعه تصریح کرد: تکریم و حمایت از ورزشکاران نباید صرفاً به دوران قهرمانی محدود شود، بلکه این قشر پس از دوران قهرمانی نیز نیازمند توجه و پشتیبانی هستند تا تجارب و ظرفیت‌های آنان در مسیر توسعه ورزش و خدمت به جامعه به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های موجود در شهرستان افزود: استفاده شایسته از توانمندی‌های قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی نقشی اساسی در ارتقای نشاط اجتماعی و پیشرفت ورزش منطقه دارد.

فرماندار اردبیل همچنین اداره ورزش و جوانان شهرستان را مکلف کرد تا با تدوین برنامه‌های مدون و کاربردی در حوزه استعدادیابی، توانمندسازی ورزشکاران و گسترش زیرساخت‌ها در مناطق مختلف، گام‌های مؤثری برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان اردبیل بردارد.

در این دیدار، حاضران نیز بر ارتقای سطح تعامل میان متولیان ورزش، پیشکسوتان و فعالان این عرصه و استمرار حمایت‌ها از قهرمانان و استعدادهای نوظهور تأکید کردند.

کد مطلب 6932071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها