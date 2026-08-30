https://mehrnews.com/x3cWbQ ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ کد مطلب 6932119 استانها اردبیل استانها اردبیل ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ هنگام سخنرانی در میدان بیعت بیله سوار؛سخنران تجمع شبانه ناگهانی درگذشت اردبیل- نعمت الهامی، هنگام سخنرانی در تجمع شبانه میدان بیعت بیلهسوار، بهطور ناگهانی دچار ایست قلبی شد و درگذشت. دریافت 2 MB کد مطلب 6932119 کپی شد مطالب مرتبط جهان امروز بیش از هر زمان به مکتب نبی مکرم نیاز دارد تجمع خونخواهی امت احمد در بیله سوار فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد تداوم حضور مردم بیله سوار در سنگر خیابان بهرهبرداری از ۵ طرح گلخانهای در پارسآباد حضور ۱۸۰ شب مردم بزرگترین کنشگری تمدنی قرن بود قرار شبانه خونخواهی رهبر شهید در بیله سوار افتتاح پایگاههای تربیتی محلهمحور باراهاندازی خانه صالحین بیله سوار برچسبها تجمع مردمی ایست قلبی درگذشت چهره ها
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