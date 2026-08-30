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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

هنگام سخنرانی در میدان بیعت بیله سوار؛سخنران تجمع شبانه ناگهانی درگذشت

هنگام سخنرانی در میدان بیعت بیله سوار؛سخنران تجمع شبانه ناگهانی درگذشت

اردبیل- نعمت الهامی، هنگام سخنرانی در تجمع شبانه میدان بیعت بیله‌سوار، به‌طور ناگهانی دچار ایست قلبی شد و درگذشت.

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کد مطلب 6932119

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      5 3
      پاسخ
      عزیزم، آخی، خدا رحمت کنه
    • شهاب شمرونی IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      2 0
      پاسخ
      چه راحت مرد...

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