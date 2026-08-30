سالن اجتماعات «تربیت» خارگ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر یکشنبه در این آیین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش اظهار کرد: ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده دانش‌آموزان است و مدارس و مراکز آموزشی باید در کنار آموزش علمی، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری را نیز فراهم کنند.



امید شورکی نیا افزود: سالن اجتماعات تربیت می‌تواند به محیطی برای یادگیری، گفت‌وگو، نشاط، تجربه‌های فرهنگی و شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان تبدیل شود و امیدواریم این فضای ارزشمند به صورت مستمر و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.



شورکی‌نیا همچنین بر ضرورت توجه به شرایط ویژه جزیره خارک و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان و فرهنگیان این منطقه تأکید کرد.



حسین‌پور، بخشدار ویژه خارگ نیز افتتاح این مجموعه را اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی منطقه دانست و گفت: توجه به آموزش و پرورش، توجه به آینده منطقه است و ایجاد فضاهایی که زمینه رشد فرهنگی و تربیتی نسل آینده را فراهم می‌کنند، سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه به شمار می‌روند.



حمید مال‌الهی، رئیس آموزش و پرورش منطقه خارگ نیز با خیرمقدم به مسئولان، فرهنگیان و خانواده‌ها اظهار داشت: راه‌اندازی سالن اجتماعات تربیت حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی مسئولان منطقه برای ایجاد فضایی شایسته دانش‌آموزان و فرهنگیان خارگ است.



وی افزود: این مجموعه تنها محلی برای برگزاری مراسم نیست، بلکه تلاش داریم سالن اجتماعات تربیت به مرکزی پویا برای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، تربیتی و اجتماعی تبدیل شود.



رئیس آموزش و پرورش منطقه خارگ ادامه داد: فراهم شدن فرصت تجربه هنر، حضور در برنامه‌های فرهنگی، تماشای آثار مناسب و کشف استعدادها می‌تواند نقش مؤثری در رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان داشته باشد.

این مراسم با حضور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان بوشهر، عباس جاودانی، رئیس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان، بخشدار ویژه خارک، جمعی از مسئولان منطقه‌ای، مدیران، فرهنگیان و خانواده‌ها برگزار شد؛ مجموعه‌ای که با هدف توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و تربیتی و ایجاد محیطی پویا برای دانش‌آموزان و فرهنگیان راه‌اندازی شده است.



سالن اجتماعات تربیت با برخورداری از ظرفیت مناسب، میزبان برنامه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری، جشن‌ها و آیین‌های مختلف، نشست‌های تخصصی، همایش‌ها، دوره‌های آموزشی، برنامه‌های دانش‌آموزی و جلسات اولیا و مربیان خواهد بود.

افتتاح سالن اجتماعات تربیت در جزیره خارگ، ظرفیت تازه‌ای برای پیوند آموزش، فرهنگ، هنر و خانواده ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و بستری برای شکوفایی استعدادهای آنان در منطقه باشد.