پیام رئیس سازمان حج و زیارت به مناسبت میلاد پیامبر رحمت(ص) و هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به مناسبت میلاد پیامبر رحمت(ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت؛«اخلاق و وحدت، میراث ماندگار پیامبر رحمت و مهربانیها پیامی را صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل میباشد:
«بسمالله الرحمن الرحیم»
میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، پیامآور مهربانی، رحمت و کرامت انسانی، و فرخنده میلاد ششمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق(ع)، رئیس مذهب جعفری، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی یکی از مهمترین آموزههای ماندگار اسلام؛ یعنی اخلاق، مهربانی و همبستگی میان مسلمانان است.
هفته وحدت نیز ابتکار حضرت امام خمینی(ره) برای همدلی امت اسلامی بوده که از سال ۱۳۶۰ هجری ـ شمسی، همه ساله در ماه ربیعالاول مورد تأکید قرار میگیرد و یادآور ضرورت تقویت برادری و همبستگی در میان مسلمانان است.
حضرت محمد مصطفی(ص) برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدند و امامان هدایت، بهویژه امام صادق(ع)، نیز در مسیر تبیین و گسترش همین مکتب اخلاقی و انسانی گام برداشتند.
لیکن در دنیای امروز که بخش مهمی از رنجها و چالشهای جوامع بشری از خشونت، نفرت، تفرقه و بیاخلاقی سرچشمه میگیرد، بیتردید اخلاق میتواند یکی از مهمترین مؤلفههای هویت یک مسلمان باشد؛ اخلاقی که در مهربانی با مردم، دستگیری از نیازمندان، احترام به کرامت انسانها، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، حمایت از مظلومان بهویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه و تقویت دوستی و برادری میان مسلمانان معنا پیدا میکند.
ملت عظیمالشأن ایران اسلامی نیز با تکیه بر همین ارزشها، مسیر خود را بر پایه عزت، همدلی، عدالتخواهی و حمایت از مظلومان و مستضعفان دنبال کرده و همچنان بر توسعه و تعمیق روابط دوستانه و همکاری با کشورهای مسلمان، بر مبنای اصول اسلامی و مبارزه با سلطهطلبان جهانخوار تأکید دارد.
بیشک راه، نام و منش پیامبر رحمت و کرامت میتواند نقطه اتصال ملتهای مسلمان و محور شکلگیری وحدتی اخلاقمدار و عزتآفرین در جهان اسلام باشد.
در داخل کشور نیز سیره حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) میتواند چراغ راه ما برای عبور از اختلاف نظرها و تقویت همدلی باشد.
یاد امام شهید، قائد امت اسلامی را نیز گرامی میداریم؛ امامی که همواره بر وحدت و همدلی امت اسلامی تأکید داشتند و اکنون نیز این نگاه نورانی از جانب مقام معظم رهبری دنبال میشود .
در مقطع کنونی وحدت، پرهیز از و تفرقه و حرکت در مسیر منافع و مصالح ملی، ضرورتی همیشگی است و همه باید با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام، برادری و همبستگی گام برداریم؛ چرا که جامعه اسلامی زمانی قدرتمندتر خواهد بود که اختلافها را به فرصت همدلی و تنوع دیدگاهها را به سرمایهای برای پیشرفت تبدیل کند.
چنانچه در پیام ایشان نیز بر موضوع رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی به عنوان یکی از مسائل اساسی کشور نام برده شده که اهتمام بدان نیز برای همه مسئولان به عنوان یک راهبرد و نقشه راه ترسیم گشته است.
سازمان حج و زیارت نیز به عنوان نهادی خدمتگزار در عرصه زیارت، خود را متعهد به ترویج فرهنگ اخلاق مدارانه، برادری و وحدت میداند و تلاش میکند خدمت به زائران را با تأسی از سیره پیامبر مهربانی(ص) و ائمه معصومین(ع)، بر پایه صداقت، کرامت، مسئولیتپذیری و خدمت خالصانه دنبال کند.
زیارت، خود فرصتی برای نزدیکتر شدن دلهای مسلمانان و تقویت پیوندهای برادری است و ما باید از این ظرفیت برای گسترش فرهنگ وحدت و محبت بهره بگیریم.
اینجانب فرارسیدن میلاد پربرکت حضرت محمد مصطفی(ص)، میلاد نورانی حضرت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت را خدمت همه مسلمانان، حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت محترم و ملت شریف ایران و بهویژه خادمان و کارگزاران عرصه زیارت تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم همه ما را در پیروی از سیره پیامبر رحمت(ص) و اهلبیت(ع)، حفظ وحدت و خدمت صادقانه به مردم موفق و سربلند بدارد.
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