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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

آموزش غیرحضوری جنگ نرم در تهران برگزار شد

آموزش غیرحضوری جنگ نرم در تهران برگزار شد

تهران - خبرگزاری مهر: دوره آموزش غیرحضوری جنگ نرم مذهبی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در استان تهران، این دوره شامل کارشناسان فرهنگی، دینی ادارات تابعه تبلیغات اسلامی شهر و شهرستانهای استان تهران بود که با هماهنگی اداره ارزشیابی و آموزش ضمن خدمت دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی به اجرا در آمد.

از اسفند ماه 89 ، لوح فشرده مربوط به این دوره در بین مخاطبان توزیع شد و با اطلاع رسانی به ثبت نام کنندگان، آزمون این دوره، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار شد.

مکان برگزاری آزمون، مؤسسه دانش پارسیان بود و برای شرکت کنندگان در این آزمون، در صورت قبولی، گواهینامه آموزش ضمن خدمت به مدت 12 ساعت صادر خواهد شد.

کد مطلب 1317344

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