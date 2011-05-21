آموزش غیرحضوری جنگ نرم در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در استان تهران، این دوره شامل کارشناسان فرهنگی، دینی ادارات تابعه تبلیغات اسلامی شهر و شهرستانهای استان تهران بود که با هماهنگی اداره ارزشیابی و آموزش ضمن خدمت دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی به اجرا در آمد.

از اسفند ماه 89 ، لوح فشرده مربوط به این دوره در بین مخاطبان توزیع شد و با اطلاع رسانی به ثبت نام کنندگان، آزمون این دوره، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار شد.

مکان برگزاری آزمون، مؤسسه دانش پارسیان بود و برای شرکت کنندگان در این آزمون، در صورت قبولی، گواهینامه آموزش ضمن خدمت به مدت 12 ساعت صادر خواهد شد.