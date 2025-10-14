به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی تهران دوره مقدماتی «آسیب‌شناسی معنویت‌های نوظهور» را با هدف آشنایی دقیق‌تر مخاطبان با جریان‌ها و آسیب‌های حوزه معنویت‌های ساختگی و بدیل برگزار می‌کند.

این دوره به‌صورت حضوری و ویژه برادران و خواهران برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام تا ۲۹ مهر ماه تعیین شده است.

زمان برگزاری دوره روزهای زوج از ساعت ۱۵ تا ۱۷ و آغاز دوره از سوم آبان ماه خواهد بود.

شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، در صورت کسب نمره قبولی می‌توانند در دوره‌های تکمیلی و پیشرفته شرکت کرده و از گواهینامه معتبر دفتر تبلیغات اسلامی تهران بهره‌مند شوند.

علاقمندان برای ثبت نام می‌توانند به لینک https://B2n.ir/zq2781 مراجعه کنند.