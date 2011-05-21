عملیات اجرایی مدرنترین واحد تولیدی آجر ماشینی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی مدرن ترین واحد تولیدی آجر ماشینی و مصالح نوین ساختمانی در کشور و بزرگترین کارخانه در شمال کشور با حضور سید محمد رضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس و استاندار گلستان آغاز شد.

این پروژه با اعتبار 250 میلیارد ریال در روستای میاندره شهرستان کردکوی با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شد.

قابل ذکر است این کارخانه از سال 84 به روش سنتی کوره ای فعالیت خود را آغاز و در فاز اول با 80 نفر نیرو روزانه 40 هزار عدد آجر تولید می کرد.

فاز دوم از سال 86 ظرفیت آن 100درصد افزایش یافت وبا 135 نفر نیرو روزانه 90 هزار تن آجر تولید داشته است.