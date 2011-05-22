اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد استودیو کارگاه "گره" را برگزار می کند.

"گره"، عنوان مجموعه نمایشگاه، سخنرانی و کارگاه هنری در یزد است.

در گره آثار مسلم ابراهیمی، مرتضی اتابکی، فرزاد ادیبی، سعید اسکندری، محمد اعتمادی، اونیش امین اللهی، محمود بازدار، پرویز بیانی، کوروش پارسانژاد، مریم پالیزگیر، مریم پروانه، پیمان پورحسین، نیما پیراسته، آرش تنهایی، محمد جمشیدی، بهراد جوانبخت، شهرزاد چنگلوایی، ابراهیم حقیقی، علیرضا خاکپور، علی خورشید پور، هما دلورای، ایمان راد، نورالدین زرین کلک، مهدی سعیدی، امین سلامی، فیروز شافعی، میلاد شکوهی، ریحانه شیخ بهایی و سها شیروانی، قباد شیوا، ایمان صفایی، وحید عرفانیان، رضا علوی، مریم عنایتی، امرالله فرهادی، فرهاد فزونی، امیر علی قاسمی، امیرحسین قوچی بیک، مجید کاشانی، آریا کسایی، سام کشمیری، رسول کمالی، بهروز متین صفت، فرشید مثقالی، مرتضی محلاتی، هومن مرتضوی، مسعود مرگان، ساعد مشکی، علیرضا مصطفی زاده، آرمین مهدوی، احسان مهدوی، مهسا میری، حمید نیک خواه، رامبد والا، علیرضا وکیلی ورجوی، فرید یاحقی و حسین یزدیبه نمایش درخواهد آمد.

گره در طراحی گرافیک در گنجینه فرهنگ و هنر یزد از سوم تا دوازدهم خردادماه برگزار می شود.

ایمان راد نیز در چهارم خرداد ماه جاری در تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد سخنرانی خواهد کرد.

کارگاه سه روزه هما دلورای نیز در روزهای سوم تا پنجم خردادماه جاری در گنجینه فرهنگ و هنر یزد دایر خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی با موضوع "نقش زن در جامعه" در یزد برگزار شد

نمایشگاه نقاشی هنرمندان آموزشگاه نقاشی متین با موضوع نقش زن در جامعه در یزد برپا شد.

در این نمایشگاه 50 اثر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مکان برگزاری این نمایشگاه موزه قصر آیینه اعلام شده که از امروز تا ششم خرداد ماه در ساعات صبح و بعد از ظهر میزبان علاقمندان به هنر نقاشی است.

نمایشگاه هنرمند یزدی در خانه هنرمندان اصفهان برپا شد

نمایشگاه محمدمهدی راضی، هنرمند یزدی در محل خانه هنرمندان اصفهان برپا شد.

در این نمایشگاه 40 اثر با موضوع "بسم الله" و اشعار فردوسی برپا شده است.

این نمایشگاه از امروز تا ششم خردادماه جاری میزبان علاقمندان خواهد بود.

برگزاری کارگاه تخصصی و ورک شاپ در زمینه نقاشی خط و خط نگاره از برنامه های جانبی این هنرمند یزدی در اصفهان است.

تشکیل جلسه هیئت مدیره انجمن شعر و ادب ابرکوه

منتخبان هیئت مدیره جدید انجمن شعر و ادب ابرکوه برای تعیین رئیس، نایب رئیس، دبیر، منشی و خزانه دار انجمن، در سال 1390 تشکیل جلسه داد.

پس از رای گیری فریبا قیومی زاده به عنوان رئیس، فاطمه احمدزاده به عنوان نایب رئیس، مریم عابدین پور به عنوان دبیر، زهره اخلاقی به عنوان منشی و بتول احسان فر به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.