فرار مایکروسافت از اراضی اشغالی به اروپا بعد از یک رسوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی گلوبس گزارش داد، بعد از رسوایی افشای اطلاعات فلسطینی ها و ارائه آنها به سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی، شرکت مایکروسافت شعبه خود را از اراضی اشغالی به فرانسه منتقل می کند.
پیش از این نیز پنتاگون اعلام کرده بود با هفت شرکت از جمله مایکروسافت برای به کارگیری قابلیت های پیشرفته آنها در شبکه های طبقه بندی شده وزارت جنگ به توافق رسیده است.
همچنین در بحبوحه جنگ منطقه، برخی رسانههای بینالمللی اعلام کردند ایران حدود ۳۰ مرکز فناوری متعلق به شرکتهای آمریکایی در غرب آسیا را بهعنوان اهداف مشروع نظامی در نظر گرفته است.
در این فهرست نام دفاتر و مراکز فناوری شرکتهایی مانند گوگل در تلآویو، سرمایهگذاریهای مایکروسافت در امارات، مراکز مهندسی انویدیا در سرزمینهای اشغالی و دیتاسنترهای آمازون در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده میشد.
