شناسایی بیش از ۵ هزار متهم فراری در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، در جمع خبرنگاران، گفت: استفاده کامل سامانه از «ساما» در سال ۱۴۰۴ منجر به شناسایی بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ متهم و محکوم متواری شده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با تبیین اقدامات مجموعه قضایی استان البرز در حل مشکل شناسایی و جلب متهمان فراری بیان کرد: یکی از درخواست‌هایی که در دیدارهای مردمی مطرح می‌شود بحث شناسایی متهمان فراری است که مشکلات متعددی را در اجرای حکم پیش روی شهروندان قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: دادگستری کل استان البرز در سال گذشته به منظور رفع مشکل فقدان پایگاه داده منسجم به منظور شناسایی و جلب متهمان و محکومان متواری در مبادی ورودی واحدهای قضایی و انتظامی، راه اندازی و اجرای کامل سامانه اطلاعات موثر اشخاص «ساما» را در ادامه اقدامات سال ۱۴۰۳ مورد پیگیری قرار داد.

فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده برای بهره برداری بهتر از سامانه ساما متذکر شد: دادگستری کل استان البرز دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی جهت آموزش نمایندگان مستقر در مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی و انتقال اطلاعات به کاربران شعب، جلسات کمیته‌های استانی و شهرستانی «ساما» توسط دادستان‌ها با هماهنگی و همکاری با مراجع مرتبط از قبیل زندان‌ها و فراجا را برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ مجموعا ۲۲۸۵ متهم از طریق سامانه مذکور شناسایی و بازداشت شده بودند؛ بیان کرد: استفاده کامل سامانه از «ساما» در سال ۱۴۰۴ منجر به شناسایی بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ متهم و محکوم متواری شد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد و از این تعداد قریب به یک هزار و ۲۰۰ نفر جلب شدند.