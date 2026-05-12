ساماندهی محل اسکان زنبورداران در بخش میانکوه اردل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید طهماسبی اظهار کرد: به‌منظور بررسی وضعیت استقرار زنبورستان‌ها و ساماندهی محل اسکان زنبورداران، مسئول مرکز جهاد کشاورزی میانکوه به همراه کارشناسان تخصصی از مناطق مورد درخواست زنبورداران و محل‌هایی که مجوز استقرار برای آن‌ها صادر شده، بازدید میدانی انجام داد.

وی افزود: در این بازدیدها فاصله بین زنبورستان‌ها با توجه به تعداد کلنی‌ها، ظرفیت منطقه و وضعیت پوشش گیاهی به‌طور دقیق بررسی شد تا از بروز تداخل، کاهش تولید و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی اردل با اشاره به اهمیت زنبورداری در اقتصاد روستایی اظهار کرد: زنبورداری یکی از فعالیت‌های مهم و درآمدزای بخش کشاورزی است و ساماندهی محل استقرار زنبورستان‌ها نقش مهمی در افزایش تولید، پیشگیری از بیماری‌ها و حمایت از زنبورداران دارد.

طهماسبی با بیان اینکه طبق سرشماری سال گذشته، حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ کلنی زنبور در شهرستان اردل فعال بوده است، خاطرنشان کرد: نظارت‌ها در طول فصل کوچ زنبورداران ادامه خواهد داشت و همکاری زنبورداران در دریافت مجوز اسکان، نقش مهمی در مدیریت بهتر این بخش دارد.

وی تأکید کرد: هدف ما ایجاد نظم، افزایش بهره‌وری، حفظ سلامت کلنی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان عسل در شهرستان است.

