به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در برنامه تلویزیونی شبکه خبر گفت: کوتاهی سیاستگذاران باعث وابستگی اطلاعات ارزی کشور به امارات شد، ولی امکان جایگزینی وجود دارد.
وی افزود: نقشی که امارات در اقتصاد ایران ایفا میکرد با تشویق صرافیها و حتی بانک صادرات و ملی بود که بتواند تبدیل به تمرکز اطلاعات اقتصادی و مالی ایران شود.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع کوتاهی سیاستگذاران ما در چنین وابستگی بود که البته حتماً میتوان آن را از بین برد و از مصوبات شورای امنیت ملی کشور این بود که باید این مسیر هم در لجستیک و هم در تسویههای ارزی کشور امکان جایگزینی داشته باشیم.
وی اشاره داشت: مسیرهای جایگزینی تأمین ارز از طریق چین و روسیه وجود دارد. روشهای تهاتری هم برای این جایگزینیها وجود دارد.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم یکی از مهمترین چرخشهای اقتصادی بیست یا سی سال گذشته خود را انجام دهیم.
وی افزود: در این تأخیرِ تغییر رویکرد خیلی خسارت خوردیم که آخرینش هم این بود که دولت مجبور شد در اواخر سال میلادی گذشته سیاستهای ارزی خود را تغییر دهد و در اغتشاشات دیماه هم تأثیر داشت.
خاندوزی ادامه داد: اگر میتوانستیم دلار خواب ایران را در پوششیهای امارات وارد کشور کنیم، آنوقت شاید آن اتفاقات نمیافتاد.
وی افزود: امروز طرف اماراتی و در واقع آمریکا باید علائم جدی چرخش ایران را ببیند و نباید مسیر عادی سابق تجارت با امارات را ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اشاره داشت: اینکه ما همچنان در حال تجارت با مسیرهای قبلی باشیم و یا متأسفانه کسانی در کشور میگویند: به شرایط قبل از جنگ باز میگردیم؛ با این شرایط نمیتوانیم توقع داشته باشیم وارد کار با شرکای آسیایی خود شویم.
خاندوزی تاکید کرد: از شما نمیپذیرند که شما شعار مرگ بر آمریکا میدهید اما به درهمی که میخکوب و کشوری که کاملاً تحت کنترل خزانهداری آمریکاست، وابسته باشید.
نظر شما