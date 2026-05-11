۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۴

خاندوزی:

کوتاهی سیاست‌گذاران باعث وابستگی اطلاعات ارزی کشور به امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در برنامه تلویزیونی شبکه خبر گفت: کوتاهی سیاست‌گذاران باعث وابستگی اطلاعات ارزی کشور به امارات شد، ولی امکان جایگزینی وجود دارد.

وی افزود: نقشی که امارات در اقتصاد ایران ایفا می‌کرد با تشویق صرافی‌ها و حتی بانک صادرات و ملی بود که بتواند تبدیل به تمرکز اطلاعات اقتصادی و مالی ایران شود.

خاندوزی ادامه داد: این موضوع کوتاهی سیاست‌گذاران ما در چنین وابستگی بود که البته حتماً می‌توان آن را از بین برد و از مصوبات شورای امنیت ملی کشور این بود که باید این مسیر هم در لجستیک و هم در تسویه‌های ارزی کشور امکان جایگزینی داشته باشیم.

وی اشاره داشت: مسیرهای جایگزینی تأمین ارز از طریق چین و روسیه وجود دارد. روش‌های تهاتری هم برای این جایگزینی‌ها وجود دارد.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم یکی از مهم‌ترین چرخش‌های اقتصادی بیست یا سی سال گذشته خود را انجام دهیم.

وی افزود: در این تأخیرِ تغییر رویکرد خیلی خسارت خوردیم که آخرینش هم این بود که دولت مجبور شد در اواخر سال میلادی گذشته سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهد و در اغتشاشات دی‌ماه هم تأثیر داشت.

خاندوزی ادامه داد: اگر می‌توانستیم دلار خواب ایران را در پوششی‌های امارات وارد کشور کنیم، آن‌وقت شاید آن اتفاقات نمی‌افتاد.

وی افزود: امروز طرف اماراتی و در واقع آمریکا باید علائم جدی چرخش ایران را ببیند و نباید مسیر عادی سابق تجارت با امارات را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اشاره داشت: اینکه ما همچنان در حال تجارت با مسیرهای قبلی باشیم و یا متأسفانه کسانی در کشور می‌گویند: به شرایط قبل از جنگ باز می‌گردیم؛ با این شرایط نمی‌توانیم توقع داشته باشیم وارد کار با شرکای آسیایی خود شویم.

خاندوزی تاکید کرد: از شما نمی‌پذیرند که شما شعار مرگ بر آمریکا می‌دهید اما به درهمی که میخ‌کوب و کشوری که کاملاً تحت کنترل خزانه‌داری آمریکاست، وابسته باشید.

    • ناشناس IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      اینو از هر شخصی تو این سالها می پرسیدی می گفتن باید به جای امارات از چند کشور دیگه استفاده شود درهم امارات به طور صد در صد زیر نظر آمریکا هست و به خاطر این ضعف امارات همیشه هرکه می رفت کشورش یه بیانیه بهش می داد بخونه سه تا جزیره ایران برای امارات هست
    • بهادری IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      آقای خاندوزی چرا در زمان وزارت این کارها را انجام ندادیدو حالا مدعی هستید، چین به کنار از روسیه خیلی ضرر دیدیم.
    • Halaj IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      انگار نه انگار که شخص خودش وزیر بوده.

