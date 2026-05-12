طرح جامع شهرکرد با دقت زیاد تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی در چهارصد و سیزدهمین جلسه علنی شورا، با انتقاد از نحوه بررسی طرح‌های کلان شهری اظهار داشت: طرح جامع شهرکرداخیرا مورد تصویب مراجع ذیربط قرارگرفت، فرایند بررسی طرح پیشنهادی مشاوردر استان بایستی در کمیته های فنی و کارشناسی زیر نظر اداره کل راه وشهرسازی که کارفرمای پروژه مذکور بود در محورهای متفاوت ازجمله کالبد و ضوابط و....مورد بررسیهای دقیق و موشکافانه ومنطبق بر شرایط حال و آینده شهرانجام میپذیرفت و برداشتهای میدانی دقیق صورت پذیرفته و تغییرات حادث شده در کالبد شهر درزمان بازنگری هم اعمال و به روز میشد و محورهای توسعه کالبدی بر مبنای عدالت و توزیع عادلانه سرانه ها وتوسعه متوازن ، آنگونه که از توان مشاورمحترم بر می امد تدوین می‌شد تا امروز شاهد تضادهای فاحش درتوزیع کاربری‌هادر محلات وتغییرات معنی دار کاربری اراضی درراستای تضعیف برخی محلات و درنهایت تضعیف منابع در امدی شهرداری با توجیهات مسکن ملی و... و اشتباه درتغییر کاربری اراضی تحت ساخت فعلی به عرصه های عمومی ، تا شاهد ایجاد مشکلات عدیده برای شهروندان جنوب و غرب شهر نباشیم.

بیاتی با تأکید بر اینکه نواحی جنوب وغرب شهرکردجهت ارتقا نیازمند توجه ویژه و نگاهی متفاوت هم در طرحهاوهم مدیریت شهری ومنابع هستند، تصریح کرد: توسعه در مناطق مختلف شهر و بویژه محلات کمتر برخوردارباید به صورت درون‌زا و با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان صورت گیرد. اراضی موجود در این نواحی باید به گونه‌ای مدیریت شوند که فرصت بهتری برای ساکنین که ازاقشار کم‌درآمد جامعه هستندفراهم شده و عواید حاصل از تغییر کاربری‌ها، صرف جبران کمبود فضاهای عمومی،پارک و بوستان، پارکینگ و سایر تاسیسات وتجهیزات شهری در همین مناطق شود تا مردم ازنزدیک شاهدتغییرو توسعه در محلات خودباشند



وی دربیان لزوم رعایت تفاوت بین بافت فرسوده و بافت هدف مطالعات باز افرینی همچنین افزود:اعتباراتی که بر اساس مطالعات بازآفرینی برای ایجاد جهش عمرانی در محلات هدف پیش‌بینی میشود، نباید به مناطق دیگر منتقل گردد چراکه این اعتبارات و تسهیلات برای جهش در توسعه مناطق و محلات کمتربرخوردارعلاوه بر اقدامات معمول شهرداری است.

بیاتی اضافه کرد: اخیرا وبا ابلاغ طرح جامع،مراجعات زیاد شهروندان جهت پیگیری مشکلات ناشی ازتفاوت ایجادشده در تراکم ساخت وسازها وارتفاع متفاوت ساختمانها در مجاورت یکدیگرومخدوش شدن خط اسمان‌ اشاره کرد و گفت: ضوابط شهرسازی نباید دچار تفسیرگردد؛ به‌طوری که در یک کوچه شاهد تفاوت فاحش در تعداد طبقات باشیم. این مواردهم موجب خدشه در سیما و منظر شده وهم موجب تقابل ساکنین میگردد در همین راستا،مقرر شد جلسه کمیسیون تخصصی برای بررسی ضوابط و نقشه‌های ابلاغ شده واعلام مشکلات به مراجع مربوط به هر میزان لازم باشدبرگزار گردد.

بیاتی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن روز شهرکرد تأکید کرد: انتظار می‌رود ضمن همکاری سایر ادارات ذیربط با مدیریت شهری برای برگزاری هرچه بهتر مراسم نمادین سالیانه،باتشکیل وتجهیز دبیرخانه شهرکرد شناسی اقدامی مستمر و برنامه ای مدون با هدف گذاری مشخص، پویا و جهادی برای ثبت و مستند سازی تمامی پیشینه غنی شهرکرد، برنامه‌هایی متفاوت و با کیفیتی برتر نسبت به سال‌های گذشته برای این روز تدارک ببیند تا شأن و جایگاه شهرکرد به درستی معرفی شود.