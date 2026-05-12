۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۴۸

تامین غذای سالم با شناسه گذاری محصولات کشاورزی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی را راهکاری مهم برای ارتقای نظارت، شفافیت زنجیره تأمین و تضمین سلامت محصولات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسن امامی رضوی، در جلسه بررسی روند شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی در چارچوب اجرای آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و به‌موقع آیین‌نامه مربوطه، شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی را گامی اساسی در راستای ارتقای نظام نظارت، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و تضمین سلامت محصولات دانست.

وی هدف نهایی این اقدام را تأمین غذای سالم و صیانت از سلامت جامعه عنوان کرد و بر ضرورت هماهنگی، انسجام و اهتمام مضاعف دستگاه‌های مسئول برای اجرای مؤثر این قانون تأکید کرد.

در این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت اجرای فرآیند شناسه‌گذاری محصولات کشاورزی و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند. همچنین چالش‌ها، موانع اجرایی و الزامات تحقق کامل این تکلیف قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حبیب احسنی پور

