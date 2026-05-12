به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان محمودی در نشست ستاد مدیریت مصرف انرژی استان بیان کرد: خراسان جنوبی نخستین استانی است که عملیات نشت‌یابی کامل را در تمامی نقاط و علامت‌گذاری‌ها به پایان رسانده که این اقدام منجر به صرفه‌جویی بیش از ۶ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۲۰۰ دستگاه بخاری کم‌مصرف با راندمان بالا میان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توزیع شده است.

وی ادامه داد: در این طرح، بخاری‌های فرسوده به‌صورت رایگان جمع‌آوری و از چرخه مصرف خارج شده و بخاری‌های نوین جایگزین آن‌ها می‌گردد.

محمودی از اجرای طرح‌های نوآورانه برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: در راستای کاهش مصرف داخلی ایستگاه‌ها، در ۱۶ ایستگاه استان به جای سیستم‌های پرمصرف قدیمی، سامانه «هیت‌باکس» نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار داشت: با مصرف برق بسیار ناچیز، چرخه گرمایش را مدیریت می‌کند و هم‌اکنون استان ما به عنوان پایلوت این طرح در کشور شناخته می‌شود.

محمودی بیان کرد: همچنین تاکنون ۴۲۰ موتورخانه در سطح دستگاه‌های اجرایی و مدارس استان هوشمندسازی شده‌اند تا میزان مصرف آن‌ها به‌صورت دقیق و لحظه‌ای کنترل شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از آغاز فاز جدید مدیریت مصرف با همکاری بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: قراردادهایی با سه شرکت کاربر (خدمات انرژی) منعقد شده که از خردادماه وارد فاز اجرایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه فعالیت این شرکت‌ها از محل «گواهی صرفه‌جویی» تأمین می‌شود، افزود: به این معنا که مابه‌التفاوت گاز صرفه‌جویی شده نسبت به مصرف سال‌های قبل، به عنوان پاداش و هزینه خدمات به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد تا بدون تحمیل هزینه مستقیم به مردم، بهره‌وری انرژی در استان ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بر اهمیت فرهنگ‌سازی و همراهی رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: تعهد استان برای کاهش مصرف در ماه‌های سرد سال، معادل ۴۰ میلیون مترمکعب است.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، امیدواریم با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، این سهمیه صرفه‌جویی را رعایت کنیم تا پایداری شبکه در زمستان تضمین شود.