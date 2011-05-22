تاسیس کمپ ترک اعتیاد در طارم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رجبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان طارم افزود: اعتیاد بلای خانمانسوزی است که گریبان برخی افراد را گرفته و هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند به همین خاطر باید قبل از بروز آن با شناخت عوامل دخیل در این موضوع مانع رشد آن شویم.

وی ادامه داد: پیشگیری بهترین درمان است و هزینه چندانی به جامعه و خانواده‌ها تحمیل نمی‌کند به همین خاطر باید برنامه‌ریزی در حوزه اعتیاد مبتنی بر برنامه‌های پیشگیرانه باشد و توجه به درمان نیز در گام بعدی قرار گیرد.

رجبی با اشاره به اینکه جوانان باید با زوایای مختلف اعتیاد آشنا شده و نسبت به عوارض جسمی و روحی آن شناخت پیدا کنند، افزود: نقش آموزش و پرورش در این بخش بسیار حائز اهمیت است چراکه جمعیت زیادی از گروه هدف تحت پوشش برنامه‌های آن قرار دارند.

فرماندار شهرستان طارم ورزش را عامل مهمی برای جلوگیری از گرایش جوانان به اعتیاد عنوان کرد و یادآور شد: توسعه فضاهای ورزشی و توجه به امر ورزش یکی از بهترین راهکارها برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است که در شهرستان طارم باید به این نکته توجه شود.

رجبی با اشاره به حضور مبلغان دینی در شهرستان طارم، تبلیغ و تبیین مسائل دینی را در جلوگیری از گرایش به موادمخدر بسیار موثر دانست و افزود: آشنایی بیشتر جامعه با مضامین دینی و ترویج آن سد محکمی در برابر ناهنجاری‌ها به‌شمار می آیند.

فرماندار شهرستان طارم به ضرورت مبارزه قاطع تمامی دستگاهها با اعتیاد اشاره کرد و گفت: از تمام ظرفیت‌ها باید برای مقابله با این موضوع استفاده شود.

وی ضمن تاکید بر تاسیس کمپ ترک اعتیاد در شهرستان، مبارزه فرهنگی را اساس تمامی روش‌های مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: نهاد های فرهنگی شهرستان باید از این روش بیشترین استفاده را ببرند.