هفته زن فرصت مناسبی برای معرفی جایگاه واقعی زنان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا حسین پور بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کمیته زنان ستاد بزرگداشت روز مادر و هفته زن در این شهرستان اظهارداشت: امروز زنان در تمامی عرصه های اداره کشور ظهور و بروز دارند.

وی با بیان اینکه مادران و زنان با توجه به رسالتی که بر عهده دارند بزرگترین نقش ها را در جامعه ایفا می کنند، افزود: باید بتوانیم با استفاده از فرصت پیش آمده به مناسبت هفته زن، نقش و جایگاه واقعی زنان را بیشتر معرفی کنیم.

حسین پور با اشاره به اینکه حدود نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند،خاطرنشان کرد: باید زنان ما در جامعه به جایگاه اصلی و واقعی خود که تربیت و پرورش انسان ها است، دست یابند.

وی با بیان اینکه عملکرد فرزندان در جامعه بازخورد تربیت خانوادگی آنان است، افزود:‌ بر همین اساس دلیل اکثر ناهنجاری های اجتماعی از جمله بدحجابی را باید در میزان ایمان خانواده جستجو کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بیرجند ادامه داد: برای پرورش فرزندانی صالح خانواده ها باید بیش از پیش بر فرزندانشان نظارت داشته باشند.

وی گفت: مراکز آموزشی و دانشگاه ها باید بیشترین حساسیت در زمینه پرورش دختران و زنان کشور را داشته باشند و با اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در زمینه عفاف و حجاب به تقویت فرهنگ حجاب و عفاف کمک نمایند.

حسین پور یادآور شد: خانواده مهم ترین رکن تربیت فرزندان صالح است و هر نوع ایرادی در سلامت خانواده به صورت آسیب اجتماعی بروز می کند.

مشاور امور بانوان فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه گفت: برای اینکه جامعه و خانواده ای با کمترین آسیب اجتماعی داشته باشیم باید زندگی حضرت فاطمه (س) را الگو تربیتی خود در خانواده و جامعه قرار دهیم.

فاطمه کریم پور با تاکید بر اینکه زنان ما باید زهرا (س)گونه باشد، افزود: برخی کج روی های فرزندان ما ناشی از رفتار خود ماست و تا زمانی که ما مسیر درست را نشناسیم نمی توانیم فرزندانمان را به راه درست هدایت نمائیم.

وی عنوان کرد: زنان جامعه ما باید با حضرت زهرا (س) بیعت ببندند و با الگو قرار دادن آن حضرت در این مسیر حرکت کنند.

در این جلسه برنامه های دستگاه های مختلف شهرستان بیرجند به مناسبت روز مادر و هفته زن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.