مستند "شاهرخ" وارد مرحله‌ تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شاهرخ" مستندی است درباره‌ زندگی شهید شاهرخ ضرغام، مردی با گذشته‌‌ی رازآلود که از نگاه و بیان دوستانش، روایت می‌شود. وی تا پیش از انقلاب، محافظ کلوپ‌ بود، اما ورود‌ وی به میدان حرفه‌ای کشتی و در نهایت، ماهیت انقلاب‌ اسلامی و دفاع ‌مقدس، از او مرد دیگری آفرید تا پایان زندگی‌اش، با سرنوشت مردان بزرگ چون مجتبی هاشمی گره خورده و با فیض شهادت، به دیار باقی بشتابد.

عوامل تولید فیلم مستند بلند "شاهرخ" عبارتند از کارگردان: وحید زارع‌زاده، پژوهش و تحقیق: نرگس آبیار و حسین همایونفر، تصویربردار: مسعود مسجدی آرانی، صدا بردار: گلاره کاکاوند، گفتگو: زهرا مشتاق، دستیار تصویربردار: مرتضی نوجوان، مدیر تولید: بهنام ساجدی، تهیه‌کنندگان: حسین همایونفر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

