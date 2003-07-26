سه زمين لرزه پياپي شديد غرب تركيه را به لرزه در آورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه ، وقوع اين زمين لرزه منجر به وارد امدن خسارتهايي به برخي از تاسيسات و وحشت مردم اين منطقه شد.

مسوولان محلي هنوز هيچ اخباري در مورد تلفات احتمالي اين زمين لرزه اعلام نكرده اند.

اين سومين زمين لرزه است كه در خلال هشت ساعت گذشته منطقه بولدان در استان دينزلي را مي لرزاند.

اولين زمين لرزه نيمه شب گذشته به قدرت 5 درجه در مقياس ريشتر و يك ساعت پس از آن زمين لرزه اي ديگر به قدرت 4/1 درجه در مقياس ريشتر اين منطقه را لرزانده بود و سومين آن ظهر امروز شنبه با قدرت 5/6 درجه در مقياس ريشتر در همين منطقه به وقوع پيوست .

رجب يازيتشو اوغلو استاندار دينزلي به خبرگزاري آناتولي گفت كه هنوز هيچ گونه گزارش فوري در مورد آمار تلفات احتمالي يا خسارتهاي سنگين در پي اين زمين لرزه كه حتي ساكنان استانهاي همجوار نيز شدت ان را احساس كردند ، در دست نيست.

در ژاپن نيز زمين لرزه اي به قدرت 6/2 درجه درمقياس ريشتر شمال شرق اين كشور را لرزاند و موجب زخمي شدن بيش از 200 تن شد ، اين زمين لرزه باعث تخريب برخي منازل و قطع برق و ايجاد رانشهاي زميني شد.

پيش از اين نيز زمين لرزه شديد به قدرت 5/5 در مقياس ريشتر استان مياگي در شمال ژاپن را تكان داده بود كه موجب قطع برق بيش از 100 هزار منزل وخروج قطار از ريل در اين منطقه شده بود .

پايگاه زلزله نگاري ژاپن اعلام كرد كه 386 پس لرزه در طي ده ساعت در پي زمين لرزه نيمه شب گذشته به ثبت رسيده است .