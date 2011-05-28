ساسانی: برای پرفروش شدن کتاب باید دست به دامن علی دایی بشویم!

یحیحی ساسانی مدیر نشر افکار در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: افت میزان مطالعه بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب، مساله تازه و جدیدی نیست و چند سالی است که گریبان بازار کتاب کشور را گرفته است. کاهش تیراژ هم مساله‌ای است که همه فعالان و مخاطبان صنف چاپ و نشر به آن اذعان دارند. این موضوع چند سالی است که وجود دارد و یا بهتر است بگویم طی این چند سال تشدید شده است. به هر حال این افت مطالعه یک ماه قبل و بعد از نمایشگاه و پیش از تابستان امری معمول است.

وی گفت: با رسیدن ایام امتحانات دانشجویان و دانش‌آموزان، طبیعی است که میزان مطالعه و خرید کتاب افت کند. البته این موضوع طبیعی است و نباید آن را نارسایی دانست. آن‌چه مهم است این است که چرا در طول سال،‌ آمار مطالعه کتاب پایین است. جالب است در دیگر کشورهای دنیا، تعداد زیادی از کتاب‌ها توسط زنان خانه‌دار مطالعه می‌شود.

مدیر نشر افکار ادامه داد: بعد از اتمام امتحانات دانشگاه‌ها و مدارس و در ماه‌های مرداد و شهریور وضعیت مطالعه رمان و داستان بهبود می‌یابد. البته این موضوع، نسبی است و نسبت به دیگر ماه‌هاست، ولی در کل، وضع مطالعه در کشور اسف‌بار است. به نظر من اندیشیدن چاره و به کارگیری ابتکار در این زمینه، خارج از توان صنف ناشران و کتابفروشان است. این مساله باید در مکان بالاتری از صنف نشر بررسی و ریشه‌یابی کرد.

ساسانی گفت: متاسفانه مرجعی نداریم که مردم را به مطالعه تشویق کند. من مطلبی را از احمدرضا احمدی نقل می‌کنم. او می‌گفت بهتر است مقدمه یکی از کتاب‌هایم را علی دایی بنویسد تا کتاب به فروش برود. در مطبوعات می‌توان به مقدار اندک معرفی کتاب را دید، اما در رسانه‌های دیگر و به طور مشخص تلویزیون، کسی وجود ندارد تا مردم را به کتاب و کتابخوانی تشویق کند. برنامه‌هایی هستند که رویه و رویکرد کلی دارند اما کتاب مشخصی معرفی نمی‌شود.

وی گفت: در این زمینه پیشنهاد می‌کنم برنامه 90 کتاب در تلویزیون تولید شود و همان‌طور که در برنامه 90 ورزشی، فوتبال مورد چالش قرار می‌گیرد، کتاب هم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.