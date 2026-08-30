استاندار خوزستان: شیوه کار ما جهادی و میدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در این مراسم که روز یکشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، با بیان اینکه حل مشکلات استان را یک رسالت می‌دانیم، اظهار کرد: از روزی که کار را آغاز کردیم، حتی یک روز تعطیل را برای خود مجاز ندانستیم و شیوه کار خود را انقلابی و بدون در نظر گرفتن تعطیلات قرار دادیم.

وی افزود: خوزستان استانی وسیع و پرجمعیت با مشکلات عدیده است و همه دستگاه‌ها شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و سربازان گمنام امام زمان (عج) در کنار یکدیگر و تحت فرمان رهبر معظم انقلاب در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند.

استاندار خوزستان با قدردانی از نقش قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) تصریح کرد: این قرارگاه با وجود تنگناهای مالی، پای کار ایستاده و کارهای ارزشمندی را انجام داده است که امروز شاهد به ثمر نشستن این پروژه آبرسانی هستیم.

در این طرح که با اعتباری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفر معادل ۴۲۰۰ خانوار از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند.

عملیات اجرایی این پروژه شامل حفر یک حلقه چاه و گالری به‌صورت دستی، اجرای ۱۴ حلقه نیلینگ با قطر چهار اینچ و به طول ۱۳۰ متر، تجهیز چاه با دو دستگاه پمپ شناور، توسعه تأسیسات و اجرای ۱۴۰ کیلومتر لوله فولادی گالوانیزه با قطرهای سه تا ۲۰ اینچ بوده است.