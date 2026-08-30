هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی نارنجی در استان خبر داد و افزود: از زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه (۹ شهریور) و زمان پایانآن اواخر چهارشنبه ( ۱۱ شهریور) خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی تا ۶۰ کیلومتر در ساعت )، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر ) از مخاطرات این هشدار است.
وی گفت: منطقه اثر این هشدار روز دوشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ، سه شنبه سواحل و فراساحل و چهارشنبه سواحل و فراساحل( غالبا مرکزی و جنوبی) استان بوشهر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.
وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.
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