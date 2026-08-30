ظرفیت تولید چسب در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دیلم اظهار کرد: مجموعه تولیدی و صنعتی تولیدکننده انواع چسب‌های نواری تک‌لایه، کاغذی، برق و سایر محصولات مرتبط است.

وی افزود: این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال احداث شده و ظرفیت تولید سالانه آن ۲ هزار و ۵۰۰ تن است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به مشخصات این طرح بیان کرد: این مجموعه صنعتی در زمینی با زیربنای بیش از پنج هزار مترمربع احداث شده و زمینه ایجاد ۷۰ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده است.

کشاورز ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان از رویکردهای مهم برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت صنعتی بوشهر است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این واحد تولیدی در هفته دولت، گامی در مسیر تکمیل زنجیره تولید و افزایش ظرفیت‌های صنعتی شهرستان دیلم محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بر استمرار حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد.