به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در شهرک صنعتی دیلم اظهار کرد: بیش از هزار میلیارد تومان از این میزان در طرح‌های عمرانی و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در طرح‌های اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۱۰۰ طرح و پروژه اقتصادی و عمرانی را در شهرستان دیلم شامل می‌شود که بخشی از آنها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

استاندار بوشهر حمایت از تولیدکنندگان را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دانست و تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، حمایت از تولیدکنندگان متوقف نشد و نتایج خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است.

زارع با اشاره به بهره‌برداری از واحد تولید انواع چسب در دیلم گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال اجرا شده و با آغاز فعالیت آن ۷۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همدلی و هم‌افزایی ارزشمندی میان مردم و مسئولان استان بوشهر وجود دارد و رمز موفقیت استان در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، همین انسجام و وحدت است.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به جایگاه استان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: استان بوشهر در حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های هفته دولت با ۲۳۴ همت، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

زارع خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در شهرستان‌های مختلف استان با جدیت دنبال می‌شود و ظرفیت‌های موجود برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.