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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

کشف لاشه ۳ فوک تلف شده در ساحل مازندران

کشف لاشه ۳ فوک تلف شده در ساحل مازندران

بابلسر - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از ثبت سه مورد جدید تلف‌شدن فوک خزری در سواحل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی در تشریح جزئیات حادثه اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های دریافتی درباره مشاهده لاشه سه قلاده فوک خزری در سواحل استان، کارشناسان محیط زیست برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد به دلیل گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تلف‌شدن فوک‌ها، لاشه‌ها در مرحله فساد پیشرفته قرار داشتند و امکان انجام کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی از آنها وجود نداشت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در همین راستا و برای پیشگیری از ایجاد آلودگی احتمالی محیطی، لاشه‌ها با رعایت الزامات و پروتکل‌های بهداشتی و زیر نظر کارشناسان محیط زیست به صورت بهداشتی دفن شدند.

اسماعیلی با اشاره به استمرار پایش سواحل مازندران گفت: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سراسر نوار ساحلی استان فعال است و موارد مرتبط با تلفات حیات وحش دریایی به طور مستمر رصد و بررسی می‌شود.

وی از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک خزری یا موارد مشابه، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا بررسی‌های تشخیصی و اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر محسوب می‌شود و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض خطر قرار دارد؛ از این رو، پایش وضعیت جمعیت و سلامت این گونه از اهمیت ویژه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر برخوردار است.

کد مطلب 6932045

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