کشف لاشه ۳ فوک تلف شده در ساحل مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی در تشریح جزئیات حادثه اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های دریافتی درباره مشاهده لاشه سه قلاده فوک خزری در سواحل استان، کارشناسان محیط زیست برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد به دلیل گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تلف‌شدن فوک‌ها، لاشه‌ها در مرحله فساد پیشرفته قرار داشتند و امکان انجام کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی از آنها وجود نداشت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در همین راستا و برای پیشگیری از ایجاد آلودگی احتمالی محیطی، لاشه‌ها با رعایت الزامات و پروتکل‌های بهداشتی و زیر نظر کارشناسان محیط زیست به صورت بهداشتی دفن شدند.

اسماعیلی با اشاره به استمرار پایش سواحل مازندران گفت: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سراسر نوار ساحلی استان فعال است و موارد مرتبط با تلفات حیات وحش دریایی به طور مستمر رصد و بررسی می‌شود.

وی از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک خزری یا موارد مشابه، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا بررسی‌های تشخیصی و اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر محسوب می‌شود و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض خطر قرار دارد؛ از این رو، پایش وضعیت جمعیت و سلامت این گونه از اهمیت ویژه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر برخوردار است.