به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و یکمین جلسه شورای اداری جزیره کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، و اعضای این شورا برگزار شد و در این نشست، روند رو به رشد شاخصهای اقتصادی، دستاوردهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و برنامههای پیشروی جزیره تشریح شد.
محمد کبیری در این جلسه با قدردانی از همراهی کیشوندان، بومیان، کسبه و فعالان اقتصادی اظهار داشت: همراهی و مسئولیتپذیری مردم کیش در مقاطع مختلف، نقش مهمی در حفظ پویایی جزیره، استمرار فعالیتهای اقتصادی و تداوم خدمترسانی داشته است.
وی همچنین از همراهی امام جمعه، شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و افزود: هماهنگی و همدلی میان مجموعههای مختلف، زمینه حفظ امنیت، آرامش و شرایط مطلوب فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در کیش را فراهم کرده است.
کبیری با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای اقتصادی جزیره گفت: ارزش فروش کالا و خدمات ثبتشده در کیش از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشاندهنده رشد قابل توجه فعالیتهای اقتصادی جزیره است.
وی این دستاورد را حاصل تلاش بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان مجموعههای مختلف جزیره دانست و افزود: عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش در سال ۱۴۰۴ نیز با رشد همراه بوده و سود سازمان نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود چهار برابر شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ثبت حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری در ۲۰ ماه گذشته اظهار داشت: این رقم مربوط به سرمایهگذاریهایی است که فرآیند قرارداد و دریافت پیشپرداخت آنها انجام شده و میزان جذب سرمایهگذاری در مقایسه با دوره ۲۰ ماهه قبل حدود هفت برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از هفته دولت امسال تا روز کیش، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه در جزیره به بهرهبرداری خواهد رسید و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیز وارد مرحله آغاز عملیات اجرایی میشود.
صیانت از حقوق عمومی و تقویت زیرساختهای جزیره
رئیس شورای اداری کیش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صیانت از حقوق عمومی اظهار داشت: بیش از ۴۱۱ هکتار زمین در قالب ۷۵ پرونده و طی فرآیندهای قانونی به چرخه مدیریت عمومی بازگشته است که ارزش این اراضی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: تعیین تکلیف ۱۸ پرونده سنواتی نیز موجب شده است بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه متوقفشده دوباره وارد چرخه سرمایهگذاری شود. این اقدامات به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و افزایش تقاضا برای حضور در طرحهای سرمایهگذاری کیش نیز کمک کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به وضعیت زیرساختهای انرژی گفت: ناترازی تولید آب و برق در کیش به صفر رسیده است و با تکمیل برنامههای تعمیر و بهسازی تجهیزات نیروگاهی، پایداری تولید آب و برق جزیره در سالهای آینده نیز دنبال خواهد شد.
وی تقویت ظرفیتهای نیروگاهی و توسعه انرژیهای پاک را از دیگر برنامههای سازمان برای ارتقای پایداری زیرساختهای جزیره و تأمین نیازهای آینده کیش عنوان کرد.
توسعه خدمات درمانی، مسکن و حمایت از اقشار مختلف
کبیری با اشاره به صدور پروانه بیمارستان کیش پس از سه دهه اظهار داشت: صدور این پروانه گام مهمی در ساماندهی و ارتقای خدمات درمانی جزیره محسوب میشود و سازمان منطقه آزاد کیش نیز حمایت از دسترسی مردم به خدمات درمانی با تعرفه مناسب را در دستور کار دارد.
وی افزود: در همین راستا، سازمان پیشبینی کرده است سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از تعرفه خدمات درمانی اختصاص دهد و ارائه خدمات درمانی رایگان به بومیان، معلمان و پاکبانان جزیره نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای اداری کیش درباره برنامههای حوزه مسکن گفت: سیاستهای سازمان در این حوزه در چند محور از جمله تأمین مسکن بومیان، توسعه اسکان کارگری، عرضه قطعات زمین متناسب با نیاز مصرفکنندگان نهایی و اجرای طرحهای مشارکتی دنبال میشود.
وی افزود:عرضه قطعات کوچکتر زمین میتواند با تقویت سمت عرضه به ساماندهی بازار مسکن کمک کند و در کنار آن، فرآیند جذب سرمایهگذار برای طرحهای اسکان کارگری و پروژههای مشارکتی مسکن نیز در حال پیگیری است.
کبیری همچنین از برنامه حمایت معیشتی از برخی گروهها خبر داد و گفت: از پایان شهریور، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای گروههایی از جمله بومیان، افراد جویای کار و فعالان حوزه حملونقل عمومی بهصورت مرحلهای در برنامه قرار دارد.
تسهیل تجارت، توسعه خدمات و تقویت تصویر واقعی کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجارت و گمرک اظهار داشت: پیگیری و تصویب رویههای جدید تجاری پس از طی مراحل قانونی، ظرفیتهای تازهای برای کسبه، بازرگانان و فعالان اقتصادی جزیره ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: اجرای رویه ملوانی برای کیش میتواند زمینه توسعه فعالیتهای تجاری، افزایش نقش جزیره در زنجیره تأمین کالا و ایجاد ارزش افزوده جدید برای بازرگانان و کسبه کیش را فراهم کند.
کبیری همچنین با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، بانکها، گمرک و خصوصیسازی گفت: هدف از این اقدامات، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاران، تثبیت جایگاه مناطق آزاد و فراهم کردن شرایط پایدارتر برای توسعه اقتصادی جزیره است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خدمات شهری و حملونقل نیز اظهار داشت: نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جزیره ادامه دارد و برنامهریزی شده است این فرآیند تا پایان سال تکمیل شود.
رئیس شورای اداری کیش در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق درباره ظرفیتها و دستاوردهای جزیره گفت: کیش جزیرهای شفاف است و واقعیتهای آن در حوزه امنیت، گردشگری، سرمایهگذاری و زندگی اجتماعی باید به شکل دقیق و مسئولانه منعکس شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش با تکیه بر همدلی مردم و مسئولان و با تمرکز بر تکمیل پروژههای زیرساختی، تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، مسیر توسعه جزیره را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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