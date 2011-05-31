به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر سه شنبه در همایش رویکرد متعالی فقه به حقوق بشر در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: مسئله ولایت فقیه مسئله حقوق بشری است و مدل‌های غیر حکومت ولایت فقیه در دوران غیبت ظلم به بشر محسوب می‌شود.



وی افزود: ولایت فقیه می‌تواند تعالی انسان را تضمین کند و با رویکرد در حقوق بشر می‌توان ولایت فقیه را ثابت کرد.

کعبی بیان کرد: آشنایی با عدالت و تحقق آن به معنای واقعی با همه ابعادش در سایه کتاب و سنت به دیت می‌آید و عدالت بدون ولایت ظلم است.



عدالت بدون ولایت؛ ناممکن است



وی تأکید کرد: عدالت از ولایت می‌گذرد و ضامن اجرای عدالت است و بدون ولایت نمی‌توان عدالت را به دست آورد.



عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بدون خلافت الهی نمی‌توان حکم به عدالت کرد و در سایه ولایت است که حقوق اجرا می‌شود.



کعبی با اشاره به ضمانتهای عدالت در نظام ولایت اظهار داشت: تداوم ولایت، اجتهاد و دکترین فتوا خود برای حقوق بشر ضمانت است زیرا حقوق بشر نه ساخته و پرداخته حکومت‌ها و نه مردم است بلکه توسط خداوند جعل شده و لازم الاجرا است.

اسلام حقوق بشر را در حد یک قرارداد نمی‌داند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: از دید اسلام حقوق بشر تنها یک قرارداد اجتماعی نیست و بلکه فریضه الهی و فراتر از حق، تکلیف و مقدس است.



وی استقلال قاضی و قوه قضائیه، امر به معروف و نهی از منکر، دستگاه حسبه و... را از دیگر عوامل ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام برشمرد.



کعبی تأکید کرد: آنچه می‌تواند امروز سند محوری برای وفاق اسلامی باشد اعلامیه حقوق بشر است که بنیان آن در قم توسط علمای حوزه و شیعه بر مبنای فقه اهل بیت(ع) تدوین و در قاهره تصویب شد.



وی افزود: این اعلامیه می‌تواند هویت اسلامی را زنده و وحدت اسلامی ایجاد کند و سعادت بشر را بر پایه رهبری الهی ایجاد کند.