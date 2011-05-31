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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

آیت الله کعبی:

مدل‌های حکومتی غیر ولایت فقیه ظلم به بشر است

مدل‌های حکومتی غیر ولایت فقیه ظلم به بشر است

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدل‌های حکومتی به غیر از ولایت فقیه را ظلم به جامعه بشری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر سه شنبه در همایش رویکرد متعالی فقه به حقوق بشر در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: مسئله ولایت فقیه مسئله حقوق بشری است و مدل‌های غیر حکومت ولایت فقیه در دوران غیبت ظلم به بشر محسوب می‌شود.

وی افزود: ولایت فقیه می‌تواند تعالی انسان را تضمین کند و با رویکرد در حقوق بشر می‌توان ولایت فقیه را ثابت کرد.
کعبی بیان کرد: آشنایی با عدالت و تحقق آن به معنای واقعی با همه ابعادش در سایه کتاب و سنت به دیت می‌آید و عدالت بدون ولایت ظلم است.

عدالت بدون ولایت؛ ناممکن است

وی تأکید کرد: عدالت از ولایت می‌گذرد و ضامن اجرای عدالت است و بدون ولایت نمی‌توان عدالت را به دست آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بدون خلافت الهی نمی‌توان حکم به عدالت کرد و در سایه ولایت است که حقوق اجرا می‌شود.

کعبی با اشاره به ضمانتهای عدالت در نظام ولایت اظهار داشت: تداوم ولایت، اجتهاد و دکترین فتوا خود برای حقوق بشر ضمانت است زیرا حقوق بشر نه ساخته و پرداخته حکومت‌ها و نه مردم است بلکه توسط خداوند جعل شده و لازم الاجرا است.

اسلام حقوق بشر را در حد یک قرارداد نمی‌داند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: از دید اسلام حقوق بشر تنها یک قرارداد اجتماعی نیست و بلکه فریضه الهی و فراتر از حق، تکلیف و مقدس است.

وی استقلال قاضی و قوه قضائیه، امر به معروف و نهی از منکر، دستگاه حسبه و... را از دیگر عوامل ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام برشمرد.

کعبی تأکید کرد: آنچه می‌تواند امروز سند محوری برای وفاق اسلامی باشد اعلامیه حقوق بشر است که بنیان آن در قم توسط علمای حوزه و شیعه بر مبنای فقه اهل بیت(ع) تدوین و در قاهره تصویب شد.

وی افزود: این اعلامیه می‌تواند هویت اسلامی را زنده و وحدت اسلامی ایجاد کند و سعادت بشر را بر پایه رهبری الهی ایجاد کند.

کد مطلب 1325877

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