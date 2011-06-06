دو دوشی؛ رسمی به یادمانده از دامداران شمال

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین سنتی و زیبا هرسال در فصل بهار و ماه خرداد پیش از کوچ دام‌ها به مراتع به عنوان یک رسم دیرینه بین دامداران اجرا می شود.

طبق این رسم پرپیشینه، مراسم سنتی شیردوشی یا دودوشی از دامها با حضور چوپانان منطقه صورت می گیرد و هر دامداری که میزان تولید دامهایش بیشتر بود، به عنوان سرشیر یا مختاباد سرای دامی تعیین می شود.

در این رسم زیبا، مختاباد یا سرشیر به رسم ولیمه به همکاران و شرکت کنندگان در مراسم شیردوشی ولیمه می دهد و گوسفند قربانی می کند.

این آئین سنتی هم اکنون با آغاز کوچ دامها به مراتع در مناطق مختلف استانهای شمالی از جمله گلستان رواج دارد.

" ستار" یکی از دامداران منطقه شمال درباره آیین شیردوشی به خبرنگار مهر گفت: این آیین هر سال پیش از کوچ دامها به مراتع بین دامداران اجرا می شود و رسم بر آنست که چند دامدار که در سرای واحدی بسر می برند، در آیینی اقدام به دوشیدن شیر دامها می کنند.

وی اظهار داشت: در این مراسم، هر دامداری که شیر دامهایش بیشتر باشد، به عنوان "مختاباد" یا رئیس سرای دامی تعیین می شود و به "سرشیر" معروف است.

وی عنوان کرد: این آیین به "ایار" نیز معروف است و در آن "تلم زنی" نیز صورت می گیرد و با این وسیله کره، دوغ و کشک نیز تهیه می شود.



وی اظهار داشت: از دیگر رسوم رایج بین دامدران منطقه، "لته کنی" است که هر دامداری دامهایش را جدا می کند و به سرای دامی خود می رود.



به گفته ستار، "ورینا" یا پشم چینی از دیگر رسوم رایج بین دامداران است که دو بار در سال در ایام بهار و شهریورماه صورت می گیرد.

به گزارش مهر، آیین سنتی دودوشی و دیگر رسوم دامداری در برخی مناطق که دامداری سنتی در آن رواج دارد همچنان پابرجاست ولی با تسریع در طرح خروج دام از جنگل، دیری نخواهد پایید که بسیاری از رسوم ارزشمند و قدیمی دامداری نیز به فراموشی سپرده خواهد شد.



گلستان بیش از 450 هزار هکتار جنگل دارد و بر اساس آمار تاکنون تعداد یک میلیون و 286 هزار و 722 واحد دامی از جنگل خارج و سه هزار و 994 خانوار جنگل‌نشین نیز سامان‌دهی و تغییر مکان داده شده اند.