کمبود دارو در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیبانی با رد موضوع کمبود دارو ، افزود:در طول ماه های آینده کمیسیون قانونی قیمت ها، تعرفه های دارو را با بررسی های کارشناسی تعیین می کند و افزایش قیمت ها بر اساس افزایش تعرفه های موجود در حوزه درمان صورت می گیرد و به هیچ وجه تغییر در قیمت داروها موجب کمبود آنها نخواهد شد.



شیبانی خاطرنشان کرد: با یکسان سازی یارانه داروها، بهای داروهای وارداتی ارزان تر شده است.



وی با اشاره به افزایش تولید داخلی دارو ، گفت : به تدریج، داروهای تولیدی داخلی جایگزین داروهای خارجی خواهند شد.



