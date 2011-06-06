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۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

کمبود دارو در کشور وجود ندارد

کمبود دارو در کشور وجود ندارد

رئیس سازمان غذا و داروی کشور اعلام کرد: کمبود دارو در کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیبانی با رد موضوع کمبود دارو ، افزود:در طول ماه های آینده کمیسیون قانونی قیمت ها، تعرفه های دارو را با بررسی های کارشناسی تعیین می کند و افزایش قیمت ها بر اساس افزایش تعرفه های موجود در حوزه درمان صورت می گیرد و به هیچ وجه تغییر در قیمت داروها موجب کمبود آنها نخواهد شد.

شیبانی خاطرنشان کرد: با یکسان سازی یارانه داروها، بهای داروهای وارداتی ارزان تر شده است.

وی با اشاره به افزایش تولید داخلی دارو ، گفت : به تدریج، داروهای تولیدی داخلی جایگزین داروهای خارجی خواهند شد.

 

کد مطلب 1329117

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