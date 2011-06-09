به گزارش خبرنگار مهر در قم، شامگاه چهارشنبه سومین گردهمایی استادان علوم عقلی حوزه در مجمع عالی حکمت اسلامی در قم با حضور آیت الله عبدالله جوادی آملی برگزار شد.



در خاتمه این مراسم لوح سپاسی که به امضای سه تن از مراجع و علمای برجسته یعنی آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جعفر سبحانی رسیده بود به فرزند آیت الله حسن‌زاده آملی برای تقدیم به ایشان اهداء شد.



در بخشی از این لوح سپاس نوشته شده است که معرفت حق، هجرت، سرعت، سبقت و سرانجام امامت متقیان بهره ویژه رجالی است که به احیای عقل و اماته نفس پرداختند تا جامع منقول و معقول و مشهود شدند.



در بخش دیگری از این لوح تصریح شده است که ندای خدای سبحان زمینه توفیق نجوای با او را فراهم می‌کند تا شایستگی مناجات خدا با چنین بنده صالحی ایجاد شود.



در خاتمه این لوح آمده است که اکنون که به برکت انقلاب اسلامی مجمع عالی حکمت اسلامی موفق شده است از کسی که تا جان ریاضت به لب نیاورد جام معرفت به لب نبرد و تا نفس را تزکیه نکرد به تزکیه عقل نایل نشد از معظم له که پذیرای این پاسداشت شدید قدردانی می‌کنیم.



گفتنی است در این مراسم علاوه بر آیت الله جوادی آملی، حجت الاسلام رمضانی از شاگردان آیت الله حسن‌زاده آملی درباره شخصیت علمی و عرفانی او به سخنرانی پرداخت.



پخش کلیپی از سخنان شاگردان آیت الله حسن‌زاده آملی از دیگر بخشهای این مراسم بود.