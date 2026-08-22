به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، رئیس ستاد بودجه وزارت جهاد کشاورزی در نخستین جلسه ستاد بودجه وزارت که به منظور جمع‌بندی پیشنهادهای وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ برگزار شد، با تأکید بر ضرورت دستیابی به یک جمع‌بندی منسجم داخلی اظهار کرد: پیش از برگزاری جلسات و مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه، لازم است در داخل مجموعه به یک توافق و جمع‌بندی مشخص درباره نیازها، اولویت‌ها و روش‌های تأمین منابع دست پیدا کنیم.

وی افزود: باید بررسی کنیم در سال‌های گذشته با چه روش‌هایی برای تأمین منابع و تحقق اهداف حرکت کرده‌ایم و نتیجه این اقدامات چه بوده، آیا اهداف تعیین‌شده به‌طور کامل محقق شده یا بخشی از آنها باقی مانده است؟ این آسیب‌شناسی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای آینده باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که محدودیت منابع واقعیتی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در شرایط محدودیت منابع، باید به دنبال روش‌هایی باشیم که بتوانیم حداقل بخشی از اهداف اصلی و اولویت‌دار بخش را محقق کنیم؛ بنابراین، صرفاً افزایش مطالبه منابع نمی‌تواند راهکار نهایی باشد و باید در کنار پیگیری افزایش بودجه، راهکارهای جدید تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر در عملکرد گذشته ایراد و اشکالی وجود داشته است، باید آن را بپذیریم و برای اصلاح آن برنامه داشته باشیم. نمی‌توانیم صرفاً به دلیل اینکه دیگران از عملکرد ما ایراد می‌گیرند، موضع دفاعی بگیریم؛ بلکه باید ابتدا ایرادات و ضعف‌های خودمان را شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام کنیم.

فتحی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه تأمین مالی تاکید کرد: استدلال‌ها و روش‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیست. باید در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی، نگاه و استدلال خود را تغییر دهیم و به سمت روش‌های جدید و پایدار تأمین منابع حرکت کنیم.

وی افزود: باید ظرفیت‌های درآمدی و منابع جدید را شناسایی و در قالب ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره‌های بودجه‌ای، تعریف کنیم. بسیاری از دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری همین موضوع هستند و ما نیز باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط، ظرفیت‌هایی را که امکان ایجاد منابع درآمدی دارند، شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس ستاد بودجه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: لازم است روش مشخصی برای پیگیری این موضوع انتخاب و همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق آن به کار گرفته شود. در این مسیر، باید با دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، جلسات کارشناسی و هدفمند برگزار کنیم؛ اما پیش‌شرط موفقیت در این مذاکرات، داشتن برنامه، استدلال روشن و پیشنهادهای مشخص از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده گفت: گذشته باید به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی شود و براساس نتایج این بررسی، برای آینده برنامه داشته باشیم. نمی‌توان با روش‌های گذشته انتظار دستیابی به نتایج متفاوت داشت؛ بنابراین باید ضمن حفظ اهداف اصلی، ابزارها و روش‌های دستیابی به آنها را متناسب با شرایط جدید اصلاح کنیم.

در این نشست همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای، اولویت‌بندی طرح‌های زیرساختی و تلاش برای افزایش اثربخشی منابع موجود تأکید شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، مقرر شد ضمن بررسی عملکرد و روش‌های تأمین مالی در سال‌های گذشته، ظرفیت‌های جدید درآمدی و منابع قابل استفاده شناسایی و پیشنهادهای مشخص وزارت جهاد کشاورزی برای طرح در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه تدوین و پیگیری شود.