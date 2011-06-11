دختران دانشجو در دانشگاه چمران معتکف می شوند

حجت الاسلام سید محسن شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام ‌220 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه برای شرکت در مراسم اعتکاف امسال، اظهار داشت: مراسم اعتکاف روزهای پنج شنبه(26 خردادماه)، جمعه(27 خردادماه) و شنبه(28 خردادماه)، مصادف با 13، 14 و 15 ماه رجب در مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه برگزار می شود.

وی افزود: ثبت نام برای شرکت در مراسم اعتکاف ماه رجب امسال از 25 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا یکم خردادماه ادامه داشت اما به دلیل استقبال بسیار خوب و به منظور تکمیل ظرفیت، ثبت نام سه روز تمدید شد و چهارم خردادماه به پایان رسید.



شفیعی تصریح کرد: در سالهای قبل از انقلاب، مراسم اعتکاف با حضور تعدادی از طلاب و روحانیون در مسجد امام خمینی (ره) شهر قم برگزار می شد اما امروز به برکت انقلاب اسلامی این مراسم در سراسر کشور و برای تمامی اقشار جامعه به ویژه نسل جوان برپاست و سال به سال آمار متقاضیان شرکت در این آئین معنوی عبادی افزایش می یابد.



وی ایام البیض را زمان مناسبی برای تزکیه نفس دانست و گفت: باید در این زمان به کسب معرفت و تمرین تقوا و خلوص پرداخت.



مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با اشاره به زمان اعتکاف امسال اظهار داشت: با وجود محدودیت امکانات، شرایط نامناسب جوی و تعطیلی دانشگاه ها وهمزمانی ایام اعتکاف با فصل امتحانات و تابستان، شاهد حضور چشمگیر دانشجویان برای ثبت نام در این مراسم هستیم که نشان از رشد سطح معنوی و روحانی دانشجویان دارد از این رو باید تلاش شود تا از این فرصت برای تغذیه فکری جوانان به نحو شایسته استفاده شود.



شفیعی مراسم‌ احیا، نماز صبح، قرائت قرآن، حلقه های معرفت، شبی با شهدا همراه با دعای کمیل و برگزاری سخنرانی را بخشی از برنامه های مراسم اعتکاف امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد و گفت: در این سه روز از علما و بزرگان خوزستان دعوت شده که در جمع دانشجویان معتکف حضور می یابند و در زمینه مسائل اخلاقی و فرهنگی صحبت خواهند کرد.