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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

خسارت 13 میلیاردی تگرگ در شوط/ تگرگهایی به اندازه تخم مرغ

خسارت 13 میلیاردی تگرگ در شوط/ تگرگهایی به اندازه تخم مرغ

شوط - خبرگزاری مهر: بارش تگرگ هایی به اندازه تخم مرغ در بخش مرگنلر شهرستان شوط بیش از 13 میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده بخشدار مرگنلر شهرستان شوط عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اثر بارش تگرگ که از ساعت 18 روز جمعه به مدت هفت دقیقه ای روی داد، به باغات میوه و اراضی کشاورزی در پنج روستا خسارت وارد کرد و سیل ناشی از آن باعث تخریب یک رشته راه روستایی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بارش تگرگ همچنین باعث شکسته شدن شیشه های منازل و خودروها در این بخش شد، ادامه دد: بارش تگرگ و جاری شدن سیل در چالدران نیز به 370 هکتار از اراضی کشاورزی بین 25 تا 50 درصد به ارزش ریالی دو میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

کد مطلب 1332746

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