خسارت 13 میلیاردی تگرگ در شوط/ تگرگهایی به اندازه تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده بخشدار مرگنلر شهرستان شوط عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اثر بارش تگرگ که از ساعت 18 روز جمعه به مدت هفت دقیقه ای روی داد، به باغات میوه و اراضی کشاورزی در پنج روستا خسارت وارد کرد و سیل ناشی از آن باعث تخریب یک رشته راه روستایی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بارش تگرگ همچنین باعث شکسته شدن شیشه های منازل و خودروها در این بخش شد، ادامه دد: بارش تگرگ و جاری شدن سیل در چالدران نیز به 370 هکتار از اراضی کشاورزی بین 25 تا 50 درصد به ارزش ریالی دو میلیارد ریال خسارت وارد کرد.