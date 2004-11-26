وزير اطلاع رساني سوريه : هرگز از نقطه صفر با اسرائيل مذاكره نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه " سانا" ، وزير اطلاع رساني سوريه تاكيد كرد: اظهارات تري رود لارسن فرستاده ويژه سازمان ملل هيچ نكته جديدي درباره موضع ثابت سوريه در قبال فرايند صلح با اسرائيل ندارد سوريه مي خواهد مذاكرات از سرگرفته شود اما نه از نقطه صفر بلكه از نقطه اي كه متوقف شده است و اين را ما شرط قلمداد نمي كنيم بلكه يك چارچوب طبيعي براي مذاكرات تلقي مي كنيم.



لارسن هماهنگ كننده صلح سازمان ملل در منطقه خاورميانه چهارشنبه پس از ديدار با بشار اسد رئيس جمهور سوريه تاكيد كرده است كه آماده از سرگيري مذاكرات بدون هرگونه پيش شرطي با اسرائيل است.



از سوي ديگر سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي شرايط اين رژيم را براي از سرگيري مذاكرات صلح با سوريه مطابق معمول بستن دفاترگروه هاي جهادي فلسطيني و توقف حمايت از حزب الله لبنان اعلام كرد.



مهدي دخل الله وزير اطلاع رساني سوريه در اولين واكنش رسمي سوريه به اظهارات لارسن تصريح كرد : لارسن چيز جديدي نگفتهاست موضع ما كه هميشه بر آن تاكيد مي كنيم اين است كه ما ازسرگيري مذاكرات را از نقطه اي كه متوقف شده است شرط نمي دانيم بلكه آن را چارچوب عادي مذاكرات مي دانيم ما با شروع مذاكرات از نقطه صفر موافقت نخواهيم كرد .



وي گفت: لارسن خود گفته است كه سوريه آماده مذاكرات بدون قيد وشرط با اسرائيل است در حالي كه رهبران سوريه چنين چيزي نگفته اند واگر اسرائيلي ها مي خواهند آن را تفسير كنند بايد همانگونه عمل كنند كه مي خواهند اما موضع ما موضعي ثابت است ما مي خواهيم مذاكرات آغاز شود اما ازنقطه اي كه متوقف شده است .



به گزارش مهر، وزير اطلاع رساني سوريه گفت : از سرگيري مذاكرات روند صلح بدون آمادگي اسرائيل امكان ندارد تا حالا كه اسرائيل هيچ علامت يا نشانه اي دال بر آمادگي خود براي صلح نشان نداده است بلكه برعكس با افزايش عمليات خصمانه و تجاوزكارانه نشان داده است كه تمايلي براي صلح ندارد.



وي درباره درخواست يكي از سران ارتش اسرائيل به اينكه طرح هاي سوريه براي روند صلح را اسرائيل جدي بگيرد، گفت: اهميتي به اين اظهارات نمي دهيم و آن را تفسير نمي كنيم زيرا اين يك بازي تبليغاتي رسانه اي آنها است .

شايان ذكر است كه مذاكرات ميان دمشق وتل آويو كه پس از كنفرانس مادريد در 1991 ميلادي آغاز شد در سال 2000 ميلادي پس از آنكه به مساله عقب نشيني رژيم صهيونيستي از بلندي هاي جولان كه اسرائيل آن را از سال 1967 در اشغال دارد، رسيد ، متوقف شد.



اختلاف عمده سوريه با رژيم اسرائيل بر سر بلندي هاي جولان است كه توسط اسرائيل اشغال شده و تاكنون تلاش گروهها و طرفهاي ثالث براي حل اين مساله به سرانجامي منتهي نشده است.

اين خبر درحالي منتشر گرديده كه چندي پيش سيلوان وزير خارجه شالوم ادعا كرد صلح با سوريه هدف استراتژيك اين رژيم است كه مقامات اين رژيم بارها پيشنهاد رهبران سوريه براي از سرگيري مذاكرات و عقب نشيني از جولان اشغالي را رد كرده اند.

وي افزود كه صلح با سوريه هدف راهبردي اسرائيل است .

اظهارات شالوم پس از يك دوره اظهارات خصمانه وجنگ طلبانه رهبران اسرائيل بر ضد سوريه و در راس آن آريل شارون نخست وزير اين رژيم ايراد مي شود كه مخالفت خود را با دستيابي به توافقنامه صلح با سوريه اعلام كرده است يعني اينكه اسرائيل هرگز از بلندي هاي اشغالي جولان سوريه خارج نخواهد شد.



با وجود آمادگي مقامات سوريه براي از سرگيري مذاكرات با رژيم صهيونيستي اين رژيم با طفره رفتن از عمل به قطعنامه هاي بين المللي مربوط به لزوم عقب نشيني از بلندي هاي جولان سوريه نشان داده است كه نه تنها هيچ تصميمي براي ترك اشغال مناطقي از سوريه را ندارد بلكه مصمم است اين مناطق را همچنان در اشغال خود داشته باشد و حتي در صورت عمل كردن سوريه به خواسته هاي غير منطقي اسرائيل ، اين رژيم هرگز به صلح پايبند نخواهد بود و شارون براي فرار از بحران هاي فزاينده داخلي حكومت خود دست به اين اقدامات فريبكارانه و نشان دادن چهره صلح دوستانه از خود مي كند.



