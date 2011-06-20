"پاندای کنگ فوکار 2" بار دیگر به صدر جدول اکران جهانی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر "پاندای کنگ فوکار2" هم اکنون در 267/10 سالن 55 کشور جهان در حال نمایش است.



این هفته فیلم "فانوس سبز" هم به اکران جهانی افزوده شد. این فیلم که در صدر جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفته با فروشی 17 میلیون دلاری پنجمین فیلم جدول فروش اکران جهانی است. این فیلم هم اکنون در 3250 سالن 15 کشور در حال اکران است.

این فیلم که رایان رینولدز را به عنوان بازیگر اصلی دارد در انگلستان 9/4 میلیون دلار فروخته و صدر نشین جدول است. فیلم کمدی "معلم بد" با نقش‌آفرینی کمرون دیاز و جاستین تیمبرلیک از این هفته در 20 کشور جهان اکران می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در نخستین هفته اکران صدر جدول فروش را در اختیار بگیرد.