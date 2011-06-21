به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی شصت و هشتمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز 31 اوت ( 9 شهریور) با نمایش "عید مارس" به کارگردانی کلونی آغاز به کار می‌کند.



این فیلم یک تریلر سیاسی و محصول استودیوی سونی است که قرار است از روز هفت اکتبر ( 15 مهر) اکرانی محدود داشته باشد. فیلمنامه "عید مارس" را کلونی با همکاری گرنت هسلو نوشته‌اند و خود کلونی در فیلم نقش آفرینی می‌کند.



فیلم اقتباسی است از نمایشنامه‌ای به نام "فاراگوت شمالی" نوشته بو ویلمون که در برادوی روی صحنه رفته بود. "عید مارس" داستان یک سخنگوی مطبوعاتی جوان (با بازی رایان گاسلینگ) را روایت می‌کند که به اسرار پشت پرده سیاست دست می‌یابد. فیلیپ سیمور هافمن، پل جاماتی، ماریسا تومی، جفری رایت و اوان ریچل وود نیز در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

پیش از این حضور چند فیلم از فیلمسازان نامدار در بخش مسابقه جشنواره ونیز قطعی شده که از آن میان می‌توان به "خدای کشتار" ساخته رومن پولانسکی، "روش خطرناک" ساخته دیوید کراننبرگ ، "فاوست" به کارگردانی آلکساندر سوخوروف و "تابستان گرم و سوزان" اثر فیلیپ گارل اشاره کرد.