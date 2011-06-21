به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در یادواره شهدای مبارزه با نقاق و روحانی شهرستان خرم آباد، از استان لرستان به عنوان خطه دلیران و سلحشوران با مردمی ولایتمدار یاد کرد و اظهار داشت: حضور در چنین یادواره هایی نیازمند توفیق الهی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به یقین یکی از حلقه های طلایی انقلاب های توحیدی است بیان داشت: این انقلاب درصدد پیاده کردن تدبیر ذات باری تعالی در قالب حکومت اسلامی بوده است.

انقلاب اسلامی ایران در راستای تبیین رسالت نبوی و علوی

حجت الاسلام سعیدی انقلاب اسلامی ایران را در راستای تبیین رسالت نبوی و علوی دانست و عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های توحیدی تاریخ است که در عصر ما محقق شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقایسه انقلاب ایران با سه انقلاب توحیدی دیگر دنیا عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های حضرت نوح، حضرت موسی بن عمران و انقلاب صدر اسلام به رهبری پیامبر اعظم قابل مقایسه است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با سه انقلاب یاد شده تفاوت هایی نیز داشته است، یادآور شد: برای هر انقلابی چهار مرحله بسترسازی، شکل گیری، استقرار و استکمال ذکر می کنند.

سعیدی با بیان اینکه هر انقلاب باید این چهار مرحله را طی کند، یادآور شد: ازسوی دیگر هر انقلاب توحیدی نیازمند چهار فرآیند فردسازی، ملت سازی ، دولت سازی و امت سازی است.

رهبری شرط اصلی تحقق انقلاب توحیدی

نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین با تاکید بر اینکه انقلابهای توحیدی بر سه رکن اصلی تکیه دارند، ادامه داد: رهبری الهی به عنوان شناسنامه هر انقلاب توحیدی شرط اصلی تحقق انقلاب است.

وی با بیان اینکه وجود رهبری الهی در انقلاب های توحیدی در سه نوع پیامبر الهی، امام معصوم و ولی فقیه متبلور می شود، افزود: رهبری الهی بزرگترین رمز و شاخص ترین نماد در انقلاب های توحیدی است که بدون آن نمی توان وارد حوزه حکومت شد.

سعیدی با تاکید بر اینکه رمز ورود به حکومت دینی رهبری الهی است، یادآور شد: رکن "مکتب" نیز از دیگر ارکان حکومت الهی است چرا که دین، آیین و شریعت اکسیر تکامل انسان است.

وی با بیان اینکه خداوند نعمتی برای بشریت به ارمغان آورده که تضمین سعادت بشر در گرو آن است، ادامه داد: این نعمت ، نعمت شریعت و آیین الهی است.

انقلاب توحیدی نیازمند دولتی از جنس گفتمان رهبری الهی است

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سومین رکن هر انقلاب توحیدی را مردم دانست و عنوان کرد: رهبری الهی و مکتب برای تحقق انقلاب توحیدی نیازمند حضور مردم هستند.

سعیدی با بیان اینکه مردم با پذیرش رهبری و مکتب زمینه انقلاب را فراهم می کنند، تصریح کرد: از سوی دیگر انقلاب توحیدی نیازمند دولتی از جنس گفتمان رهبری الهی است چرا که نظام الهی بدون دولت الهی امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه دولتی می تواند تحقق بخش آرمان های انقلاب توحیدی باشد که گفتمانش از جنس گفتمان رهبری باشد، تصریح کرد: اگر دولتی به چنین شرایطی پایبند نباشد نمی تواند دولت را در نظام الهی را تشکیل دهد.