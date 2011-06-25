21 روستای شهرستان خمین مشکل کم آبی دارند

عزیزالله سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روستاها به دلیل کاهش بارندگی و افت منابع ابی از 20 تا 80 درصد با بحران کم آبی مواجهند وهم اکنون نیز هفت روستای این شهرستان با تانکر آبرسانی می شوند.

سلطانی گفت: سال گذشته بحران خشکسالی در این شهرستان از 23 تیرماه آغاز شده بود در حالی که امسال دوماه زودتر و از 28اردیبهشت بحران خشکسالی آغاز شده و پیش بینی می شود تا یک ماه دیگر با توجه به افزایش دما این تعداد روستاهایی که با بحران کم آبی مواجهند به 30 روستا برسد.

6 چاه یدکی بازگشایی و 8 چاه حفر می شود

وی با بیان اینکه برای مبارزه با بحران بی آبی وکم آبی، هشت چاه آب تا دو ماه آینده حفر می شود، اعلام کرد: شش چاه یدک نیز بازگشایی و وارد سیستم آبدهی می شوند.

سلطانی با اشاره به اینکه سرانه مصرف هر روستایی 150 لیتر است که اکنون به 380 لیتر افزایش یافته اس تاز روستاییان خواست تا الگوی مصرف را رعایت کنند تا بحران آب سپری شود.

107 روستا از 180روستای شهرستان خمین با 68 حلقه چاه و 11 هزار مشترک زیر پوشش خدمات آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.