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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

محمدتقی رهبر:

مسابقات قرآن باید بستری برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد

مسابقات قرآن باید بستری برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با بیان اینکه قرآن منشاء حیات امت اسلام است، گفت: مسابقات بین المللی قرآن کریم باید باب و دریچه‌ای برای گسترش فرهنگ قرآنی و عمل به معارف و آموزه‌های وحیانی باشد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی رهبر با اشاره به اینکه قرآن کریم سرمایه عظیم الهی در بین امت و محور وحدت امت اسلامی است، افزود: قرآن کریم امت اسلامی را برای خدمت به اسلام دعوت به وحدت، توحید، پاکی و همدلی می کند. لذا در اصل قرآن هیچ یک از فرق اسلامی اختلاف نظر ندارند .

وی یادآور شد: قرآن ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن مسئله قرائت قرآن و صحیح خواندن آن است و این وظیفه هر مسلمانی است که حداقل بتواند کتاب دینی خود را درست بخواند.

عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم میدانی برای ایجاد انگیزه، کشف استعدادها و رقابت برای بهتر خواندن قرآن، حفظ، تجوید و مفاهیم آن است تصریح کرد: مسابقات بین المللی قرآن کریم نقش ارزنده ای در وحدت امت اسلامی دارد چرا که این مسابقات بر محور قرآن است و قرآن مورد اتفاق همه مسلمانان و عامل وحدت و همگرایی است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز همه ما به فهم و عمل به قرآن نیاز مبرم داریم و در هر کشوری باید اندیشمندان و نخبگان برای فهم و عمل به قرآن و پیاده کردن حقایق آن تلاش کنند و حکومت ها را به عمل به قرآن، عدالت و اخلاق و تولی و تبری دعوت کنند.

وی با تأکید بر اینکه دنیا امروز تشنه معارف اسلام ناب محمدی است که سرچشمه آن قرآن است به شرطی که این معارف، درست بیان شوند گفت: این درست نیست که قرآن بخوانیم اما به استکبار جهانی دست مودت دهیم و حلال و حرام قرآن را پایمال کنیم. قرآن در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر و به ویژه مسلمانان مطالب بیشماری دارد، لذا بر امت مسلمان و متولیان امر است که ابعاد این قضیه توجه کنند و تنها این نباشد که دور هم جمع شوند و مسابقه بدهند.

محمدتقی رهبر همچنین با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با داشتن فراکسیونی به نام قرآن وعترت توجه ویژه ای به این مباحث دارد تصریح کرد: نکته ای که نباید از آن غفلت کنیم بحث عترت است چرا که پیامبر (ص) دو امانت بزرگ یعنی کتاب خدا و اهل بیت (ع) را به ما سپرده اند و ما می توانیم قرآن را تنها از طریق سیره اهل بیت بشناسیم. لذا پیوند قرآن و عترت از مسائلی است که در این فراکسیون مورد توجه بوده است و ما می توانیم این مسائل را در ارتباط با جوامع بین المللی نیز مطرح کنیم.

کد مطلب 1343469

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