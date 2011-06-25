مسابقات قرآن باید بستری برای گسترش فرهنگ قرآنی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی رهبر با اشاره به اینکه قرآن کریم سرمایه عظیم الهی در بین امت و محور وحدت امت اسلامی است، افزود: قرآن کریم امت اسلامی را برای خدمت به اسلام دعوت به وحدت، توحید، پاکی و همدلی می کند. لذا در اصل قرآن هیچ یک از فرق اسلامی اختلاف نظر ندارند .

وی یادآور شد: قرآن ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن مسئله قرائت قرآن و صحیح خواندن آن است و این وظیفه هر مسلمانی است که حداقل بتواند کتاب دینی خود را درست بخواند.

عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم میدانی برای ایجاد انگیزه، کشف استعدادها و رقابت برای بهتر خواندن قرآن، حفظ، تجوید و مفاهیم آن است تصریح کرد: مسابقات بین المللی قرآن کریم نقش ارزنده ای در وحدت امت اسلامی دارد چرا که این مسابقات بر محور قرآن است و قرآن مورد اتفاق همه مسلمانان و عامل وحدت و همگرایی است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز همه ما به فهم و عمل به قرآن نیاز مبرم داریم و در هر کشوری باید اندیشمندان و نخبگان برای فهم و عمل به قرآن و پیاده کردن حقایق آن تلاش کنند و حکومت ها را به عمل به قرآن، عدالت و اخلاق و تولی و تبری دعوت کنند.

وی با تأکید بر اینکه دنیا امروز تشنه معارف اسلام ناب محمدی است که سرچشمه آن قرآن است به شرطی که این معارف، درست بیان شوند گفت: این درست نیست که قرآن بخوانیم اما به استکبار جهانی دست مودت دهیم و حلال و حرام قرآن را پایمال کنیم. قرآن در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر و به ویژه مسلمانان مطالب بیشماری دارد، لذا بر امت مسلمان و متولیان امر است که ابعاد این قضیه توجه کنند و تنها این نباشد که دور هم جمع شوند و مسابقه بدهند.

محمدتقی رهبر همچنین با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با داشتن فراکسیونی به نام قرآن وعترت توجه ویژه ای به این مباحث دارد تصریح کرد: نکته ای که نباید از آن غفلت کنیم بحث عترت است چرا که پیامبر (ص) دو امانت بزرگ یعنی کتاب خدا و اهل بیت (ع) را به ما سپرده اند و ما می توانیم قرآن را تنها از طریق سیره اهل بیت بشناسیم. لذا پیوند قرآن و عترت از مسائلی است که در این فراکسیون مورد توجه بوده است و ما می توانیم این مسائل را در ارتباط با جوامع بین المللی نیز مطرح کنیم.