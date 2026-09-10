به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه تیم کورنهول خراسان جنوبی به رقابتهای قهرمانی کشور که در شهرستان دنا برگزار میشود، اعزام شد.
این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان ۲۱ استان کشور برگزار میشود و فرصتی برای نمایش توانمندیهای ورزشکاران خراسان جنوبی است.
این رقابتها به مدت دو روز، از ۱۹ تا ۲۰ شهریورماه در شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
تیم خراسان جنوبی با ترکیب «محمدزاده» و «میری» در بخش بانوان و «خامه» و «دهقانی» در بخش آقایان در این رقابتها به مصاف حریفان خود میرود.
همچنین در این رویداد ملی، «طیبه فوداجی» به عنوان داور اعزامی از خراسان جنوبی، قضاوت بخشی از رقابتهای این دوره از مسابقات را بر عهده دارد و نایبرئیس کمیته کورنهول استان نیز تیم اعزامی را همراهی میکند.
توسعه رشتههای نوپا و مهیجی مانند کورنهول در خراسان جنوبی با تکیه بر استعدادهای جوان و تلاش جامعه ورزشی استان، نویدبخش موفقیتهای بیشتر در عرصههای ملی است.
تیم کورنهول خراسان جنوبی با حمایت هیئت روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی خراسان جنوبی در این مسابقات حضور یافته است.
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