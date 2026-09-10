به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی و پشتیبانی از پویش استانی کتابخوانی «فاتحان غرب» با محوریت کتاب «ایستاده در حصار»، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت پاسداشت حماسه‌های دفاع مقدس، اظهار کرد: بزرگداشت حماسه‌های این دوران، در واقع ادای احترام به مردم غیور کُرد و به ویژه مردم پاوه و اورامانات است.

وی با اشاره به حماسه شکست حصر پاوه افزود: این حماسه در سایه فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و با همراهی، ولایت‌پذیری، همدلی و فداکاری مردم پاوه و رزمندگان رقم خورد و این تجربه تاریخی می‌تواند الگویی برای مواجهه با تهدیدهای امروز باشد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در شرایط کنونی که کشور با جنگ ترکیبی و هجمه‌های گسترده رسانه‌ای مواجه است، بازگشت به همان روحیه همبستگی و تکیه بر واقعیات تاریخی و مستند می‌تواند راهگشا باشد و روایت صحیح وقایع دفاع مقدس باید در اختیار نسل جدید قرار گیرد.

حبیبی با هشدار نسبت به تلاش جریان‌های تبلیغاتی برای تحریف تاریخ و ایجاد شبهه درباره افتخارات غرب کشور گفت: در چنین شرایطی، کتاب و روایت‌های اصیل و مستند یکی از مؤثرترین ابزارها برای روشنگری و مقابله با تحریف است و باید از این ظرفیت برای آشنایی نوجوانان و دانش‌آموزان با حقایق دفاع مقدس استفاده کرد.

وی ادامه داد: همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جدید فراهم کرده است و توجه به حماسه پاوه، احترام به جامعه غیور کُرد و برادران اهل سنت و تقویت پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به دنبال دارد.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های متولی در این پویش تأکید کرد و از آموزش و پرورش استان خواست از ظرفیت آغاز سال تحصیلی، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مربیان و فضاسازی مدارس برای تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در پویش «فاتحان غرب» استفاده کند.

حبیبی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: صداوسیمای مرکز کرمانشاه و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تولید و پخش مستندهای فاخر مرتبط با این پویش، طرح موضوع در نشست آینده شورای فرهنگ عمومی و اطلاع‌رسانی گسترده آن در رسانه‌های محلی را در دستور کار قرار دهند.

وی از دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان نیز خواست این رویداد فرهنگی را در مجموعه‌های اداری معرفی و برای افزایش مشارکت عمومی زمینه‌سازی کنند و افزود: اقدامات سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در تقویت برنامه‌های فرهنگی قابل تقدیر است و باید از ظرفیت بسیج و کانون‌های خانواده‌محور نیز برای همراه کردن مردم استفاده شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه شهرستان پاوه باید محور اصلی این پویش باشد، خاطرنشان کرد: دامنه برنامه باید از پاوه به مرکز استان و دیگر مناطق گسترش پیدا کند و برای ایجاد انگیزه بیشتر، جوایز مادی و معنوی مناسبی برای شرکت‌کنندگان، نوجوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته شود.

حبیبی در پایان گفت: ترویج کتاب و روایت‌های مستند دفاع مقدس می‌تواند در برابر موج تحریف و هجمه‌های رسانه‌ای دشمن نقش یک سد فرهنگی را ایفا کند و آثار چنین اقدامات فرهنگی عمیق و اصیلی گاه می‌تواند ماندگارتر و اثرگذارتر از پروژه‌های عمرانی پرهزینه باشد.