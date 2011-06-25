شکار خرس از روبروی هتل در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر پنجشنبه گذشته ماموران پلیس کلانتری 11همدان از طریق مرکز فوریت‎های پلیس 110 همدان از وجود یک قلاده خرس در بلوار ارم روبروی هتل پارسیان مطلع و در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

این گزارش حاکیست، ماموران با کمک حاضرین به صورت موقت اقدام به مهار خرس کرده وموضوع را به آتش نشانی، اورژانس و حفاظت محیط زیست اطلاع دادند تا از بروز هر گونه حادثه ناگواری جلوگیری شود.

گفتنی است، حضور پلیس سبب کترل جمعیت حاضر در محل و همچنین روان سازی ترافیک شد تا اینکه با حضور کارکنان محیط زیست همدان و با استفاده از آمپول بی هوشی تزریق شده خرس به حالت نیمه بیهوش و با استفاده از جرثقیل به محل نمایشگاه انسان، حیوان و طبیعت منتقل شد که در حال حاضر در محیطی امن نگهداری می شود.

لازم به توضیح است، در بررسی های به عمل آمده در خصوص چگونگی این اتفاق و حضور حیوانی وحشی در سطح شهر مشخص شد این خرس مربوط به نمایشگاه انسان، حیوان و طبیعت بوده که از اول تیرماه سالجاری جهت بازدید عموم مردم و خانواده ها افتتاح شده که در روز حادثه به علت بی احتیاطی و سهل انگاری در نحوه نگهداری از قفس نمایشگاه خارج و عوامل نمایشگاه با شلیک گلوله سلاح شکاری خرس را مجروح کردند. خرس زخمی در حین خروج شخصی به نام "مجید-ن" را از ناحیه دست راست مجروح کرد.

یادآوری می شود، حضور این حیوان در روبروی هتل پارسیان باعث رعب و وحشت بین مسافران، گردشگران و مردم شد که با حضور به موقع پلیس، نیروهای امدادی و حفاظت از محیط زیست همدان، با شلیک تیر بیهوشی از حرکت ایستاد.