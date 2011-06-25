  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

شکار خرس از روبروی هتل در همدان

شکار خرس از روبروی هتل در همدان

یک قلاده خرس وحشی که پس از فرار از موزه و حضور در سطح شهر موجب نگرانی شهروندان همدانی شده بود، با شلیک تیر بیهوشی شکار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر پنجشنبه گذشته ماموران پلیس کلانتری 11همدان از طریق مرکز فوریت‎های پلیس 110 همدان از وجود یک قلاده خرس در بلوار ارم روبروی هتل پارسیان مطلع و در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

این گزارش حاکیست، ماموران با کمک حاضرین به صورت موقت اقدام به مهار خرس کرده وموضوع  را به آتش نشانی، اورژانس و حفاظت محیط زیست اطلاع دادند تا از بروز هر گونه حادثه ناگواری جلوگیری شود.

گفتنی است، حضور پلیس سبب کترل جمعیت حاضر در محل و همچنین روان سازی ترافیک شد تا اینکه با حضور کارکنان محیط زیست همدان و با استفاده از آمپول بی هوشی تزریق شده خرس به حالت نیمه بیهوش و با استفاده از جرثقیل به محل نمایشگاه انسان، حیوان و طبیعت منتقل شد که در حال حاضر در محیطی امن نگهداری می شود.

لازم به توضیح است، در بررسی های به عمل آمده در خصوص چگونگی این اتفاق و حضور حیوانی وحشی در سطح شهر مشخص شد این خرس مربوط به نمایشگاه انسان، حیوان و طبیعت بوده که از اول تیرماه سالجاری جهت بازدید عموم مردم و خانواده ها افتتاح شده که در روز حادثه به علت بی احتیاطی و سهل انگاری در نحوه نگهداری از قفس نمایشگاه خارج و عوامل نمایشگاه با شلیک گلوله سلاح شکاری خرس را مجروح کردند.  خرس زخمی در حین خروج شخصی به نام "مجید-ن" را از ناحیه دست راست مجروح کرد.

یادآوری می شود، حضور این حیوان در روبروی هتل پارسیان باعث رعب و وحشت بین مسافران، گردشگران و مردم شد که با حضور به موقع پلیس، نیروهای امدادی و حفاظت از محیط زیست همدان، با شلیک تیر بیهوشی از حرکت ایستاد.

کد مطلب 1343847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها