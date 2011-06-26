بررسی وضعیت زندانهای اسرائیل/ حقایقی تلخ درباره شکنجه فلسطینیان

امروز پنجم تیرماه مصادف با 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با شکنجه است و در این میان رژیم صهیونیستی که از طرف حکومت های غربی به ویژه امریکا به عنوان الگوی دموکراسی در خاورمیانه یاد می شود رژیمی است که شکنجه را تبدیل به قانون برای خود کرده است.

نیازی به کنکاش زیاد نیست و کافی است خبرهای یک سال گذشته را در مورد شکنجه زندانیان مرور کنیم در کمال تعجب مشاهده می کنیم که نام تل آویو و صهیونیستها بیش از هر دولت دیگری به چشم می خورد و البته در این میان اقدامات ددمنشانه برخی نظامیان صهیونیستی در انتشار تصاویر شکنجه زندانیان در شبکه اجتماعی فیسبوک خود نشانه ای است که به هیچ وجه نمی توان آنها را تکذیب کرد.

صحنه هایی از نحوه برخورد نظامیان صهیونیستی با مردم فلسطین

عمق فاجعه جنایات صهیونیست ها در شکنجه زندانیان فلسطینی و حتی لبنانی به حدی است که وزارت امور اسیران و آزادگان فلسطین به مناسبت روز جهانی مبارزه با شکنجه (26 ژوئن) از بی توجهی مجامع جهانی به تحقیر و شکنجه اسیران دربند رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وزارت امور اسیران و آزادگان فلسطین با ارائه گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با شکنجه آورده است: شکنجه زندانیان در بند اسرائیل فقط به گرفتن اعتراف از آنها خلاصه نمی شود، بلکه برای لگدمال کردن کرامت و انسانیت آنهاست.

دراین گزارش ذکر شده است: نشانه بارز شکنجه های غیرانسانی اسرائیلی تصاویر گرفته شده به وسیله نظامیان است که نشان می دهد چشمان اسیران را بسته و با شرایط تحقیرآمیزی با آنها رفتار می کنند و به شکنجه اسیران فلسطینی افتخار می کنند.

علاوه بر این، بر اساس یک گزارش قضایی در اسرائیل، شکنجه، عملیات عذاب روحی و تحقیر بازداشت شدگان و نیز شرایط غیر انسانی سلولهای کثیف و تاریک وجه غالب و مشترک بیشتر زندانهای اسرائیل (30 زندان و بازداشتگاه) است.

این گزارش توسط دادستان کل رژیم اسرائیل صادر شده و شامل شهادت هایی درباره اعمال و رفتارهایی است که در داخل زندانها و بازداشتگاه ها در حق زندانیان و بخصوص کودکان فلسطینی اعمال می شود.

مقامات زندانهای اسرائیل کودکان را برای ساعتها به میله اسارت می بندند و به آنان حمله می کنند و سگها را به جانشان می اندازند و عناصر یگان "نحشون" برای ترساندن آنها به هنگام انتقالشان به دادگاه هر جنایتی را مرتکب می شوند .

تصاویری از شکنجه فلسطینیان بدست صهیونیستها که انتشار این تصاویر در فیسبوک خشم جهانیان برانگیخت



زندانیان فلسطینی مشخصا برای مدتی چندین برابر زندانیان اسرائیلی به میله های اسارت بسته می شوند و آنقدر به همان حال می مانند تا دیگر نتوانند روی پا بایستند و همچون مرده ها آویزان شوند و طنابهای برنده دستهایشان را مجروح کند و این عمل بارها و بارها تکرار می شود . زندان را زد و درخواستی داشت زندانبانان با گازهای اشک آور در محیط بسته زندان و با ضربات مهلک باتوم به وی پاسخ گفتند . در این گزارش، فصلی به زندان " اوفک" ویژه کودکان اختصاص یافته و در آن بر شکنجه بسیار خشن و بیرحمانه آنان علاوه بر تحقیر و سرکوب ذلت بار هر روزه کودکان فلسطینی تاکید شده است و به اعتراف یکی از این کودکان زمانی که وی درزندان را زد و درخواستی داشت زندانبانان با گازهای اشک آور در محیط بسته زندان و با ضربات مهلک باتوم به وی پاسخ گفتند .

بر اساس این گزارش از میان این کودکان 21 تن اقدام به خودکشی کرده اند و 19 تن نیز به دلیل شرایط روانی بسیار دشوار به خود آزاری پرداخته اند و زندانیان فلسطینی مشخصا برای مدتی چندین برابر زندانیان اسرائیلی به میله های اسارت بسته می شوند و آنقدر به همان حال می مانند تا دیگر نتوانند روی پا بایستند و همچون مرده ها آویزان شوند و طنابهای برنده دستهایشان را مجروح کند و این عمل بارها و بارها تکرار می شود.

البته شکنجه های که صهیونیسته در حق فلسطینیان اعمال می کنند فقط به همین چند مورد محدود نمی شود بلکه روزنامه هاآرتض افشا می کند که سیستمهای قضایی اسرائیل در زمینه‌ سرپوش گذاری قانونی بر تلاش‌های بازپرسان شاباک در زمینه استفاده از شیوه‌های ممنوعه بین المللی شکنجه در حق اسیران فلسطینی تلاش می ‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده است : پزشکان اسرائیلی در شکنجه‌ جهاد ریاض عبدالکریم مغربی جوان 21 ساله‌ فلسطینی ساکن طولکرم توسط اعضای شاباک مشارکت داشته و بر آن سرپوش گذاشته‌اند. عبدالکریم مغربی در آوریل 2008 به اتهام کشتار اسرائیلی‌ها دستگیر شده است.

صرف نظر از شکنجه مردم فلسطین توسط صهیونیست ها آنچه موجب نگرانی در این باره است سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از کودکان فلسطینی و تجاوز به آنهاست. در همین رابطه گروه حقوق بشر بین‌المللی دفاع از کودکان می‌گوید، 5 کودک فلسطینی پس از بازداشت از سوی سربازان اسرائیلی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. این گروه حقوق بشر با اشاره به اینکه برخی از کودکان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل مورد شکنجه قرار می‌ گیرند، اعلام کرد، کودکان فلسطینی به صورت غیرقانونی در زندان‌های اسرائیلی نگهداری می‌شوند.



صحنه ای از زیر گرفتن کودکان فلسطینی توسط صهیونیست ها

اما در میان بهت و حیرت جهانیان، رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با پخش تصاویر شکنجه از شبکه های تلویزیونی خود آن را تبدیل به امری بدیهی برای شهروندان یهودی کند تا آنها نیز در برخورد با موارد مشابه دست به همین اقدامات بزنند.

تمامی این موارد شکنجه در حالی اتفاق می افتند که تا کنون مجحامع بین المللی از جمله سازمان ملل اقدامی برای توقف بدرفتاری با زندانیان در زندانهای رژیم صهیونیستی انجام نداده اند و جالب تر از همه آنکه حامیان غربی اسرائیل آن را دموکرات ترین منطقه موجود در خاورمیانه می دانند.

در همین رابطه پایگاه اینترنتی شبکه فرانس دو در گزارشی نوشت اسرائیل از ارائه اطلاعات درباره شکنجه در زمان بازجویی ها خودداری می کند.

در این گزارش آمده کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که چه تدابیری اتخاذ شده است برای اینکه در زمان بازجویی ها شکنجه یا سوء رفتار اعمال نشود؟ کارشناسان همچنین از اسرائیل می خواهند درباره تدابیر قانونی اش درباره "ممنوعیت مطلق هر گونه شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه ، غیر انسانی و تحقیر آمیز" اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارد.

اما متاسفانه نتیجه کار همان است که در انتها با چشم بستن بر روی این جنایت ها، مباررین فلسطینی محکوم می شوند و حق اولیه آنها برای دفاع از خود نیز زیر سوال می رود.